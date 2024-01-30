МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Банк России видит пространство для снижения ключевой ставки в этом году, скорее, во втором полугодии и только после устойчивого тренда на замедление инфляции в стране, заявила в интервью РИА Новости глава ЦБ Эльвира Набиуллина. ВТБ ждет, что ЦБ сохранит ключевую ставку в феврале

"Если посмотрите на наш базовый прогноз — мы видим пространство для снижения ставки в этом году, скорее, во втором полугодии. Когда именно это произойдет, будет зависеть от поступающих данных. Мы должны убедиться, что тренд на снижение инфляции устойчивый", — сказала Набиуллина.

ЦБ с июля 2023 года для борьбы с ускоряющейся инфляцией начал повышать ключевую ставку — сначала лишь на 1 процентный пункт. Но уже в августе на фоне обвала рубля регулятор резко повысил ставку на внеочередном заседании — на 3,5 процентного пункта. В сентябре ЦБ увеличил ставку на 1 процентный пункт, а в октябре — еще на 2 процентных пункта, доведя ее до 15% годовых. В декабре 2023 года регулятор ожидаемо повысил ключевую ставку еще на 1 процентный пункт — до 16% годовых, что стало максимумом с апреля 2022 года.

Следующее заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке запланировано на 16 февраля 2024 года.

Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости ria.ru в 11.00 мск.