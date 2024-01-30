МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Повышение ключевой ставки Банка России уже сказывается на инфляции в стране: в декабре она замедлилась и в январе статистика тоже обнадеживающая, однако высокие ценовые ожидания граждан и бизнеса все еще беспокоят регулятор, заявила в интервью РИА Новости глава ЦБ Эльвира Набиуллина. К российскому аналогу SWIFT подключились игроки из 20 стран, сообщили в ЦБ

Регулятор с июля для борьбы с ускоряющейся инфляцией начал повышать ключевую ставку — сначала лишь на 1 процентный пункт, но уже через месяц, в августе, ЦБ на фоне падения курса рубля резко повысил ставку на внеочередном заседании — на 3,5 процентного пункта. Осенью регулятор добавил совокупно 3 процентных пункта, а в декабре — еще 1 процентный пункт, доведя показатель до 16%. По данным Росстата, в декабре годовая инфляция замедлилась впервые с апреля и составила по итогам года 7,42%.

"Наша денежно-кредитная политика направлена на то, чтобы обуздать инфляцию и вернуть ее к нашей цели 4%. Мы для этого повышали ключевую ставку. На наш взгляд, эффект уже проявляется… Мы видим, что и в декабре текущие темпы роста цен стали ниже, чем в ноябре, и в январе статистика тоже обнадеживающая", — сообщила Набиуллина.

"Но нас продолжают беспокоить ценовые ожидания. У предприятий они остаются на высоком уровне, у граждан немного снизились, но все равно выше ноября. Будем принимать наши решения, исходя из анализа всех данных", — добавила глава ЦБ.

Согласно последним данным, инфляционные ожидания россиян на год вперед в январе резко замедлились — до 12,7% с декабрьских 14,2%, хотя они все еще выше ноябрьских уровней. В то же время ценовые ожидания предприятий в январе увеличились на 1,2 пункта, до 24,2 пункта.

Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости ria.ru в 11.00 мск.