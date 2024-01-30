МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала ненадлежащей рекламу дебетовой карты Альфа-банка из-за предоставления неполной информации об условиях проведения переводов и платежей, сообщила пресс-служба ведомства. ФАС оштрафовала газораспределительные организации на 357 миллионов рублей

"Комиссия ФАС России признала рекламу дебетовой карты ненадлежащей. Служба выдала АО "Альфа-Банк" предписание со сроком исполнения 15 дней со дня получения… Таким образом, потребители получали неполную информацию о всех условиях осуществления переводов и платежей…. За нарушение законодательства о рекламе банку грозит штраф в соответствии с КоАП РФ", — говорится в сообщении.

Как сообщает ведомство, в рекламе банка утверждалось, что все переводы и платежи по дебетовой карте можно осуществлять бесплатно, но при этом не были указаны существенные условия об ограничениях такой опции.