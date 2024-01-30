2024-01-30T11:05:31+03:00
2024-01-30T11:05:31+03:00
2024-01-30T11:05:31+03:00
2024
https://1prime.ru/banks/20240130/842929900.html
ФАС назвала рекламу дебетовой карты Альфа-банка ненадлежащей
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала ненадлежащей рекламу дебетовой карты Альфа-банка из-за предоставления неполной информации об условиях проведения переводов... ПРАЙМ, 30.01.2024
банки, финансы, новости, россия, фас, альфа-банк
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала ненадлежащей рекламу дебетовой карты Альфа-банка из-за предоставления неполной информации об условиях проведения переводов и платежей, сообщила пресс-служба ведомства.
"Комиссия ФАС России признала рекламу дебетовой карты ненадлежащей. Служба выдала АО "Альфа-Банк" предписание со сроком исполнения 15 дней со дня получения… Таким образом, потребители получали неполную информацию о всех условиях осуществления переводов и платежей…. За нарушение законодательства о рекламе банку грозит штраф в соответствии с КоАП РФ", — говорится в сообщении.
Как сообщает ведомство, в рекламе банка утверждалось, что все переводы и платежи по дебетовой карте можно осуществлять бесплатно, но при этом не были указаны существенные условия об ограничениях такой опции.