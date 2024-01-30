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2024-01-30T12:44:00+03:00
2024
https://1prime.ru/banks/20240130/842932049.html
В ЦБ оценили долю юаней в портфеле валютных кредитов российских банков
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Доля юаней в портфеле валютных корпоративных кредитов банков РФ достигла трети, заявил в ходе пресс-конференции глава департамента банковского регулирования и аналитики Банка... ПРАЙМ, 30.01.2024
банки, финансы, новости, россия, цб, юани, банки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Доля юаней в портфеле валютных корпоративных кредитов банков РФ достигла трети, заявил в ходе пресс-конференции глава департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александр Данилов.
"Это портфель, это от валютных кредитов доля внутри них — треть в юанях", — сказал он, отвечая на вопрос о корпоративных кредитах банков РФ в юанях.