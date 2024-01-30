МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Доля юаней в портфеле валютных корпоративных кредитов банков РФ достигла трети, заявил в ходе пресс-конференции глава департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александр Данилов. Решетников заявил о неизбежности упора на юани в торговых расчетах с Китаем

"Это портфель, это от валютных кредитов доля внутри них — треть в юанях", — сказал он, отвечая на вопрос о корпоративных кредитах банков РФ в юанях.