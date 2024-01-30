МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. В расчетах российских банков об убыточности льготной ипотеки есть "элемент лукавства", Банк России не фиксировал такие показатели, заявил глава департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов. ЦБ ждет роста корпоративного кредитования в 2024 году

Власти в конце декабря прошлого года снизили предельную величину субсидий, получаемых банками в рамках льготных ипотечных программ. Как заявлял зампредседателя правления ВТБ Георгий Горшков, выдача льготной ипотеки фактически стала для банков убыточной. В январе Сбербанк, ВТБ и Альфа-банк установили комиссии для застройщиков при выдаче льготной ипотеки, объяснив это решение снижением размера госсубсидии банкам по программе.

Данилов отметил, что регулятор общается на эту тему с представителями кредитных организаций, ожидает от них показателей в цифрах. По его мнению, в расчетах банков есть "элемент какого-то лукавства".

В качестве примера аналитик ЦБ рассказал, что один банк включает в расчет рост макронадбавок с нового года. "То есть, иными словами, банк хочет, чтобы Минфин, государство компенсировало ему выдачу кредитов с высоким риском. Как вам такое вообще? Прелесть?" – сказал Данилов.

Он добавил, что доходность банков объективно упала, но пока, по расчетам регулятора, не ушла в минус.