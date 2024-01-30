МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Банк России ввел в план счетов бухгалтерского учета кредитных организаций специальный счет типа "305" для цифрового рубля, следует из сообщения регулятора. Коммунисты предложили наделить правительство и ЦБ новыми полномочиями

"Назначением счета является учет цифровых рублей на счете цифрового рубля кредитной организации, открытом оператором платформы цифрового рубля", — говорится в сообщении.

Уточняется, что порядок ведения аналитического учета будет определяться кредитной организацией.

Банк России начал работать над созданием цифрового рубля в 2021 году. С 1 августа 2023 года в России вступили в силу основные положения закона, закрепляющего правовые нормы его введения в стране, а с 15 августа начался эксперимент с использованием цифровых рублей в реальности.

В ноябре 2023 года в ходе форума Finopolis первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова заявила, что Банк России получил 15 заявок от банков, желающих участвовать во второй волне пилота с цифровым рублем. В первой волне начали тестировать цифровой рубль 13 банков.