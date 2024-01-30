2024-01-30T19:08:20+03:00
2024-01-30T19:08:20+03:00
2024-01-30T19:08:20+03:00
2024
https://1prime.ru/banks/20240130/842937485.html
Центробанк ввел специальный вид счетов для цифрового рубля
Банки
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Банк России ввел в план счетов бухгалтерского учета кредитных организаций специальный счет типа "305" для цифрового рубля, следует из сообщения регулятора. "Назначением счета... ПРАЙМ, 30.01.2024
банки, финансы, новости, россия, цб, цифровой рубль
https://cdnn.1prime.ru/images/84136/38/841363823.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84136/38/841363823.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84136/38/841363822.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84136/38/841363822.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84136/38/841363812.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84136/38/841363812.jpg
https://1prime.ru/banks/20240130/842936796.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Банк России ввел в план счетов бухгалтерского учета кредитных организаций специальный счет типа "305" для цифрового рубля, следует из сообщения регулятора.
"Назначением счета является учет цифровых рублей на счете цифрового рубля кредитной организации, открытом оператором платформы цифрового рубля", — говорится в сообщении.
Уточняется, что порядок ведения аналитического учета будет определяться кредитной организацией.
Банк России начал работать над созданием цифрового рубля в 2021 году. С 1 августа 2023 года в России вступили в силу основные положения закона, закрепляющего правовые нормы его введения в стране, а с 15 августа начался эксперимент с использованием цифровых рублей в реальности.
В ноябре 2023 года в ходе форума Finopolis первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова заявила, что Банк России получил 15 заявок от банков, желающих участвовать во второй волне пилота с цифровым рублем. В первой волне начали тестировать цифровой рубль 13 банков.