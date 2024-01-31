МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Общая сумма выданной так называемой "арктической ипотеки" в банке превысила 1,3 миллиарда рублей, а средний размер кредита, за которым обращаются клиенты при покупке недвижимости, составляет 3,6 миллиона, сообщает пресс-служба ВТБ. Банки в 2023 году выдали рекордный объем ипотеки с господдержкой

"С начала декабря более 360 клиентов оформили в ВТБ кредиты по новой льготной программе "арктическая ипотека". Общий объем сделок уже превышает 1,3 миллиарда рублей. Средняя сумма, за которой обращаются клиенты при покупке недвижимости, составляет 3,6 миллиона рублей", — говорится в сообщении.

Отмечается, что наибольший объем выдач "арктической ипотеки" приходится на Архангельскую область, где клиенты получили в ВТБ уже более 820 миллионов рублей. В число лидеров также входят Красноярский край (свыше 360 миллионов) и Мурманская область (около 50 миллионов рублей). В основном по программе клиенты приобретают вторичное жилье, которое занимает около 80% в выдачах.

"В период высоких ставок по рыночным ипотечным программам наибольший отклик у жителей арктической зоны вызывает возможность купить на льготных условиях вторичное жилье — с такими объектами мы провели большинство сделок", — сказал вице-президент, руководитель департамента продаж в партнерских каналах ВТБ Евгений Дячкин.

В банке напоминают, что "арктическая ипотека" позволяет купить недвижимость со ставкой 2% на весь срок договора в Мурманской области, Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах, а также на ряде территорий Архангельской области, Красноярского края, Республик Коми и Карелии. При этом стоимость одного квадратного метра приобретаемого объекта не должна превышать "среднерыночный" показатель, который устанавливается Минстроем РФ.

Воспользоваться льготной ставкой могут супруги не старше 35 лет, одинокие родители не старше 35 лет, воспитывающие ребенка в возрасте до 19 лет, а также сотрудники медицинских и образовательных организаций. Первоначальный взнос должен составлять не менее 20,1% от стоимости недвижимости. Максимальный размер кредита может достигать 9 миллионов рублей, а срок — 20 лет. Условия программы не распространяются на рефинансирование ранее оформленных жилищных кредитов.