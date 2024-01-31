МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Проблема разблокировки активов частных российских инвесторов, которая пока еще не стартовала, может перейти и на следующий год, рассказала директор департамента инвестиционных финансовых посредников Банка России Ольга Шишлянникова. ЦБ наносит ответный удар. СМИ узнали, как Россия хочет защищать свои активы

"Думаю, что 2025 год тоже вполне ещё может быть годом, в котором мы будем решать проблемы, связанные с активами, которые заблокированы у инвесторов", — сказала она, выступая на конференции "Финансовый рынок. Новые ориентиры в меняющемся мире".

Минфин России пытается максимально ускорить запуск обмена замороженных за границей активов граждан РФ, который пока еще не стартовал, заявил ранее в январе журналистам заместитель министра финансов Иван Чебесков.

Президент России Владимир Путин ранее подписал указ "О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением иностранных ценных бумаг" для обмена замороженных активов граждан России. Согласно документу, совокупная начальная стоимость отчуждаемых иностранных ценных бумаг, принадлежащих одному резиденту, не может превышать 100 тысяч рублей, а сделки в рамках указа будут заключаться путем проведения торгов.

Постановлением правительства РФ установлено, что правкомиссия по контролю за иностранными инвестициями будет устанавливать условия проведения торгов и совершения сделок с иностранными ценными бумагами, принадлежащими резидентам РФ, при переходе права собственности на такие ценные бумаги нерезидентам в рамках механизма обмена замороженными активами.