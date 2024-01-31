ЦБ: вопрос разблокировки активов инвесторов РФ может сохраниться в 2025 году
МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Проблема разблокировки активов частных российских инвесторов, которая пока еще не стартовала, может перейти и на следующий год, рассказала директор департамента инвестиционных финансовых посредников Банка России Ольга Шишлянникова.
"Думаю, что 2025 год тоже вполне ещё может быть годом, в котором мы будем решать проблемы, связанные с активами, которые заблокированы у инвесторов", — сказала она, выступая на конференции "Финансовый рынок. Новые ориентиры в меняющемся мире".
Минфин России пытается максимально ускорить запуск обмена замороженных за границей активов граждан РФ, который пока еще не стартовал, заявил ранее в январе журналистам заместитель министра финансов Иван Чебесков.
Президент России Владимир Путин ранее подписал указ "О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением иностранных ценных бумаг" для обмена замороженных активов граждан России. Согласно документу, совокупная начальная стоимость отчуждаемых иностранных ценных бумаг, принадлежащих одному резиденту, не может превышать 100 тысяч рублей, а сделки в рамках указа будут заключаться путем проведения торгов.
Постановлением правительства РФ установлено, что правкомиссия по контролю за иностранными инвестициями будет устанавливать условия проведения торгов и совершения сделок с иностранными ценными бумагами, принадлежащими резидентам РФ, при переходе права собственности на такие ценные бумаги нерезидентам в рамках механизма обмена замороженными активами.
https://1prime.ru/banks/20240131/842941573.html