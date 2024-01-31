МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Проблема разблокировки активов частных российских инвесторов, которая пока еще не стартовала, может перейти и на следующий год, рассказала директор департамента инвестиционных финансовых посредников Банка России Ольга Шишлянникова.

Здание Центрального банка РФ в Москве

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"Думаю, что 2025 год тоже вполне ещё может быть годом, в котором мы будем решать проблемы, связанные с активами, которые заблокированы у инвесторов", — сказала она, выступая на конференции "Финансовый рынок. Новые ориентиры в меняющемся мире".

Минфин России пытается максимально ускорить запуск обмена замороженных за границей активов граждан РФ, который пока еще не стартовал, заявил ранее в январе журналистам заместитель министра финансов Иван Чебесков.

Президент России Владимир Путин ранее подписал указ "О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением иностранных ценных бумаг" для обмена замороженных активов граждан России. Согласно документу, совокупная начальная стоимость отчуждаемых иностранных ценных бумаг, принадлежащих одному резиденту, не может превышать 100 тысяч рублей, а сделки в рамках указа будут заключаться путем проведения торгов.

Постановлением правительства РФ установлено, что правкомиссия по контролю за иностранными инвестициями будет устанавливать условия проведения торгов и совершения сделок с иностранными ценными бумагами, принадлежащими резидентам РФ, при переходе права собственности на такие ценные бумаги нерезидентам в рамках механизма обмена замороженными активами.