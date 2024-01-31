МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Российские банки начнут возмещать деньги гражданам, которые пострадали от действий мошенников из-за некачественной работы антифрод-системы, пишет издание "Известия" со ссылкой на слова зампредседателя Банка России Германа Зубарева. ЦБ увидел "лукавство" в заявлениях банков об убыточности льготной ипотеки

"Реквизиты злоумышленников есть в специальной базе Банка России "О случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без согласия клиента". Банки и до закона противодействовали мошенническим операциям, в том числе пользуясь нашей базой — для этого существуют антифрод-процедуры. Но по новому закону им придется финансово отвечать за качество работы по этому направлению перед клиентами", — рассказал он.

Зубарев уточнил, что новый закон ужесточит требования к банкам в отношении противостояния финансовым злоумышленникам. Так, в случае обхода мошенниками системы безопасности жертвы с 25 июня 2024 года смогут претендовать на компенсацию со стороны банка.

Антифрод-система представляет собой сервис для оценки финансовых транзакций в Интернете на предмет подозрительности с точки зрения мошенничества.

Ранее генеральный директор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин в беседе с агентством "Прайм" рассказал, что переходить на контекстную рекламу и любые ссылки на сайты, всплывающие в первых строчках поисковика, может быть опасно. По его словам, это может быть ловушкой социального фишинга.