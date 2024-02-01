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2024
https://1prime.ru/banks/20240201/842952448.html
Банки теперь обязаны информировать россиян об истечении срока вкладов
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Российские банки теперь обязаны бесплатно информировать граждан об истечении срока их банковского вклада не позднее чем за пять календарных дней до даты истечения срока,... ПРАЙМ, 01.02.2024
банки, финансы, новости, банки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Российские банки теперь обязаны бесплатно информировать граждан об истечении срока их банковского вклада не позднее чем за пять календарных дней до даты истечения срока, соответствующая норма закона вступила в силу с 1 февраля.
Закон был подписан президентом в августе прошлого года. По нему банки обязаны бесплатно информировать граждан об истечении их вкладов: срочных — не позже чем за пять календарных дней до окончания срока, а вкладов, внесенных на условиях выдачи при определенных обстоятельствах, — в течение пяти дней после наступления таких обстоятельств.
В Банке России поясняли, что это поможет вкладчикам более грамотно распоряжаться своими средствами и не допускать их "зависания" на условиях до востребования.
По данным регулятора на 1 января 2024 года, объем сбережений россиян в банках составляет более 45 триллионов рублей с учетом средств на текущих счетах.