МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Российские банки теперь обязаны бесплатно информировать граждан об истечении срока их банковского вклада не позднее чем за пять календарных дней до даты истечения срока, соответствующая норма закона вступила в силу с 1 февраля. ФССП начинает вести реестр всех коллекторов в России

Закон был подписан президентом в августе прошлого года. По нему банки обязаны бесплатно информировать граждан об истечении их вкладов: срочных — не позже чем за пять календарных дней до окончания срока, а вкладов, внесенных на условиях выдачи при определенных обстоятельствах, — в течение пяти дней после наступления таких обстоятельств.

В Банке России поясняли, что это поможет вкладчикам более грамотно распоряжаться своими средствами и не допускать их "зависания" на условиях до востребования.

По данным регулятора на 1 января 2024 года, объем сбережений россиян в банках составляет более 45 триллионов рублей с учетом средств на текущих счетах.