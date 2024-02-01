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2024
https://1prime.ru/banks/20240201/842953217.html
В Турции начали закрывать счета российских компаний, пишет СМИ
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Турецкие банки ужесточили политику по отношению к российским клиентам, пишут "Ведомости" со ссылкой на владельцев бизнеса, ведущих торговлю с Турцией, финансовых консультантов и... ПРАЙМ, 01.02.2024
банки, финансы, новости, турция, россия, санкции против рф, сша
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Турецкие банки ужесточили политику по отношению к российским клиентам, пишут "Ведомости" со ссылкой на владельцев бизнеса, ведущих торговлю с Турцией, финансовых консультантов и представителей деловых объединений.
По их информации, некоторые финансовые организации начали закрывать компаниям счета и повысили требования к физическим лицам, собирающимся завести карточку.
В начале года бизнес уже жаловался на приостановку платежей между Россией и Турцией. На данный момент расчеты все еще заморожены, говорят собеседники.
Политика местных банков резко поменялась после публикации 22 декабря 2023 года указа президента США Джо Байдена, которым минфину предоставлялись полномочия в упрощенном порядке наказывать банки, нарушающие санкции против России.
По свидетельству одного из источников, до декабря в Турции оставалось "два всеядных и два полувсеядных" с точки зрения работы с Россией банка. Но после выхода указа Байдена первые две финансовые организации начали закрывать счета российских компаний, опасаясь попасть под американские санкции. Вторые два банка разрывают деловые отношения в первую очередь с теми, кто начал сотрудничество с ними после начала СВО.