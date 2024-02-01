МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Турецкие банки ужесточили политику по отношению к российским клиентам, пишут "Ведомости" со ссылкой на владельцев бизнеса, ведущих торговлю с Турцией, финансовых консультантов и представителей деловых объединений. Турция и Россия рассмотрят способы решения проблем с платежами

По их информации, некоторые финансовые организации начали закрывать компаниям счета и повысили требования к физическим лицам, собирающимся завести карточку.

В начале года бизнес уже жаловался на приостановку платежей между Россией и Турцией. На данный момент расчеты все еще заморожены, говорят собеседники.

Политика местных банков резко поменялась после публикации 22 декабря 2023 года указа президента США Джо Байдена, которым минфину предоставлялись полномочия в упрощенном порядке наказывать банки, нарушающие санкции против России.

По свидетельству одного из источников, до декабря в Турции оставалось "два всеядных и два полувсеядных" с точки зрения работы с Россией банка. Но после выхода указа Байдена первые две финансовые организации начали закрывать счета российских компаний, опасаясь попасть под американские санкции. Вторые два банка разрывают деловые отношения в первую очередь с теми, кто начал сотрудничество с ними после начала СВО.