МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала предупреждение "Тинькофф банку" за распространение на YouTube ролика о брокерских услугах, который содержит некорректное сравнение, сообщает пресс-служба ведомства. ФАС оценит обоснованность комиссий банков для застройщиков

"Банк распространяет на YouTube ролик о брокерских услугах, который содержит некорректное сравнение. Ранее в службу поступило обращение Банка России о признаках нарушения антимонопольного законодательства в видеоролике АО "Тинькофф Банк", который транслируется на YouTube. В материалах используется сравнительный оборот "А лучшее в нашем времени — это Тинькофф Инвестиции" без указания объективных критериев сравнения", — говорится в сообщении.

ФАС выдала "Тинькофф банку" предупреждение о прекращении действий, содержащих признаки нарушения антимонопольного законодательства. Банк обязан указать в видео все необходимые данные, подтверждающие информацию в ролике, либо удалить спорные материалы и сообщить об этом на своем сайте. Предупреждение необходимо исполнить в течение 10 дней после его получения и предоставить в службу отчет.

Отмечается, что такие действия могут способствовать получению необоснованных преимуществ перед конкурентами и содержат признаки нарушения закона о защите конкуренции.

По мнению службы, на фоне существенного интереса граждан и юридических лиц к фондовому рынку соблюдение принципов добросовестной конкуренции на рынке брокерских услуг особенно важно.