МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Правительство России представило проект постановления, согласно которому российские банки начнут проверять налоговое резидентство по геолокации, пишут "Известия" со ссылкой на документ. Банки теперь обязаны информировать россиян об истечении срока вкладов

По данным документа, если банк обнаружит, что клиент проживает за границей, то ему потребуется подтверждение резидентства, а банк должен будет передать данные в Федеральную налоговую службу. Отмечается, что банк имеет право прекратить обслуживание клиента в одностороннем порядке, если он не предоставит необходимые документы.

В Минфине подчеркнули, что вопрос о внесении изменений в законодательство будет решаться после обсуждения с ведомствами и представителями трудового сообщества.

Тем не менее, некоторые эксперты считают инициативу нецелесообразной, указывая на трудности в проверке и достоверности геолокации клиентов, так как люди могут использовать VPN или прокси-серверы, отмечается в публикации. "Люди могут использовать прокси-серверы или VPN-сервисы для доступа к ресурсам. Кроме того, иногда клиенты могут заходить в онлайн-банк с корпоративных устройств, которые часто применяют выход в интернет через единый IP-адрес", — говорится в документе Национального совета финансового рынка.

Ко всему прочему, по словам вице-президента Ассоциации банков России Алексея Войлукова, банки уже отслеживают геолокацию клиентов для борьбы с мошенничеством, однако нововведение расширит их обязанности в мониторинге.

В настоящее время кредитные организации должны проверять наличие статуса налогового резидента только при заключении договора с клиентом. Согласно постановлению, мониторинг геолокации клиентов банков будет проводиться на постоянной основе, заключили в издании.