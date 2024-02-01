МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Сбербанк помог ликвидировать организованную преступную группировку, действовавшую в Москве, она специализировалась на взятии кредитов на подставные компании, сообщила пресс-служба банка. Мошенники обманули фанатку Ди Каприо на 80 тысяч рублей

"Специалисты департамента безопасности Сбербанка помогли пресечь деятельность организованной преступной группы в Москве. Члены ОПГ приобретали действующие организации и регистрировали новые на номинальных руководителей, чтобы получать кредиты и присваивать заемные средства", — говорится в сообщении.

Уточняется, что сотрудники банка проанализировали всю имеющуюся информацию о возможных участниках преступной схемы, связанных с ними лицах и компаниях, а также выявили схему обналичивания кредитных средств, и в результате были установлены 86 подконтрольных мошенникам компаний.

По заявлению банка возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере).

В ходе совместных мероприятий ФСБ, МВД и Сбербанка все участники преступной группы, включая ее организатора, задержаны, добавили в банке. У них изъято 5,3 миллиона рублей, более 25 комплектов печатей, токенов банков и учредительных документов различных компаний, которые будут дополнительно проверены на участие в преступной схеме, а также более 30 банковских карт, 40 телефонов, оргтехника, иные предметы и документы.