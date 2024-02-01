МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Депутат Госдумы Антон Ткачев обратился к главе Центробанка России Эльвире Набиуллиной с предложением предусмотреть установление стандарта коротких номеров кредитных организаций, с которых их сотрудники связываются с клиентами; предполагается, что так последние будут понимать, что им звонят не мошенники. ЦБ продал рекордный в 2024 году объем юаней по валютному свопу

Копия документа есть в распоряжении РИА Новости.

"Уважаемая Эльвира Сахипзадовна… Граждане не всегда могут отличить мошенников от банковских служащих, так как последние в своей работе также используют личные и другие телефонные номера… Статьей 24.1 ФЗ "О банках и банковской деятельности" предусмотрено утверждение стандартов деятельности кредитных организаций, что входит в полномочия Банка России. Предлагаем установить в соответствующих стандартах использование кредитными организациями для телефонной связи со своими вкладчиками и потенциальными клиентами исключительно единого многоканального номера, состоящего не более чем из 3-5 цифр", — говорится в обращении.

В нем отмечается, данная норма позволит гражданам не попадаться на уловки мошенников и снизит количество инцидентов с хищением денег.