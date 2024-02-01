2024-02-01T12:00:55+03:00
2024-02-01T12:00:55+03:00
2024-02-01T12:00:55+03:00
2024
https://1prime.ru/banks/20240201/842956148.html
ЦБ может обязать сотрудников банков звонить клиентам с короткого номера
Банки
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Депутат Госдумы Антон Ткачев обратился к главе Центробанка России Эльвире Набиуллиной с предложением предусмотреть установление стандарта коротких номеров кредитных организаций, с... ПРАЙМ, 01.02.2024
банки, финансы, новости, россия, госдума, цб
https://cdnn.1prime.ru/images/84140/68/841406828.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84140/68/841406828.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84140/68/841406827.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84140/68/841406827.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84140/68/841406815.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84140/68/841406815.jpg
https://1prime.ru/Forex/20240201/842955164.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Депутат Госдумы Антон Ткачев обратился к главе Центробанка России Эльвире Набиуллиной с предложением предусмотреть установление стандарта коротких номеров кредитных организаций, с которых их сотрудники связываются с клиентами; предполагается, что так последние будут понимать, что им звонят не мошенники.
Копия документа есть в распоряжении РИА Новости.
"Уважаемая Эльвира Сахипзадовна… Граждане не всегда могут отличить мошенников от банковских служащих, так как последние в своей работе также используют личные и другие телефонные номера… Статьей 24.1 ФЗ "О банках и банковской деятельности" предусмотрено утверждение стандартов деятельности кредитных организаций, что входит в полномочия Банка России. Предлагаем установить в соответствующих стандартах использование кредитными организациями для телефонной связи со своими вкладчиками и потенциальными клиентами исключительно единого многоканального номера, состоящего не более чем из 3-5 цифр", — говорится в обращении.
В нем отмечается, данная норма позволит гражданам не попадаться на уловки мошенников и снизит количество инцидентов с хищением денег.