МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Купюры номиналом 5 рублей, которые ЦБ вновь начал печатать в прошедшем году, по итогам года заняли сразу 3% от всех банкнот в обороте, говорится в материалах Центробанка, которые изучило РИА Новости. ЦБ продал рекордный в 2024 году объем юаней по валютному свопу

"Купюры номиналом 5 рублей, которые ЦБ вновь начал печатать в 2023 году, по итогам года заняли сразу 3% от всех банкнот в обороте", — говорится в материалах регулятора.

Ранее регулятор выпускал купюры аналогичного номинала образца 1997 года, но довольно скоро перестал это делать, и постепенно они выходили из обращения.

В ЦБ отмечали, что теперь купюры дополнительно покрываются защитным лаком, что позволяет увеличить срок их службы, и печать их стала более выгодной, чем чеканка пятирублёвых монет.