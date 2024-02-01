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Купюры номиналом 5 рублей заняли три процента от оборота, заявили в ЦБ
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Купюры номиналом 5 рублей, которые ЦБ вновь начал печатать в прошедшем году, по итогам года заняли сразу 3% от всех банкнот в обороте, говорится в материалах Центробанка, которые... ПРАЙМ, 01.02.2024
новости, банки, финансы, россия, новые купюры
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Купюры номиналом 5 рублей, которые ЦБ вновь начал печатать в прошедшем году, по итогам года заняли сразу 3% от всех банкнот в обороте, говорится в материалах Центробанка, которые изучило РИА Новости.
"Купюры номиналом 5 рублей, которые ЦБ вновь начал печатать в 2023 году, по итогам года заняли сразу 3% от всех банкнот в обороте", — говорится в материалах регулятора.
Ранее регулятор выпускал купюры аналогичного номинала образца 1997 года, но довольно скоро перестал это делать, и постепенно они выходили из обращения.
В ЦБ отмечали, что теперь купюры дополнительно покрываются защитным лаком, что позволяет увеличить срок их службы, и печать их стала более выгодной, чем чеканка пятирублёвых монет.