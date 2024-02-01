МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Проблемы со счетами российских компаний в Турции обусловлены неприкрытым, агрессивным давлением со стороны США, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В Турции начали закрывать счета российских компаний, пишет СМИ

"Понятно, чем они вызваны. Они вызваны совершенно беспрецедентным, неприкрытым и агрессивным давлением, которое оказывают, в первую очередь, представители Соединенных Штатов Америки на Турцию и турецкие компании, в том числе и финансовые", — прокомментировал Песков ситуацию с проблемами российских счетов в Турции.

Ранее сообщалось, что некоторые банки Турции начали закрывать счета российских предприятий, а также ужесточили требования для получения банковских карт физлицами из России. Согласно одному из источников, турецкие банки закрывали счета российским компаниям еще в 2022 году, однако тогда речь шла о подсанкционных организациях. Теперь же сотрудничество прекращаются и с другими предприятиями.

В свою очередь минторговли Турции, по информации издания Ekonomim, составило перечень компаний, которые сталкиваются с проблемами при платежах из России. Уточнялось, что турецкие власти принимают меры для нормализации ситуации.

Источник в одной из турецких фирм ранее рассказывал РИА Новости, что частный бизнес в стране испытывает беспрецедентное давление Запада по антироссийским санкциям. По его словам, также имеют место открытые угрозы по транзакциям через международную систему SWIFT.

Мевлют Чавушоглу в бытность главой МИД Турции на пресс-конференции с американским коллегой Энтони Блинкеном заявлял, что Анкара не присоединяется к односторонним санкциям против России, при этом не позволяет обходить их. Занимавший ранее пост официального представителя президента Турции, ныне глава национальной разведывательной организации Ибрагим Калын заявлял, что если страна введет санкции против России, они сыграют прежде всего против самой Турции.