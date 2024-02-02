МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. В программу долгосрочных сбережений в негосударственном пенсионном фонде Сбербанка ("СберНПФ") за две недели вступили 36 тысяч россиян, говорится в сообщении фонда. Силуанов присоединился к программе долгосрочных сбережений

"За две недели 36 тысяч россиян вступили в программу долгосрочных сбережений в "СберНПФ", — пишет фонд. Участники в среднем пополняют счет на 8 тысяч рублей. Сумма вложений в новый инструмент составила 235 миллионов рублей, уточнили в НПФ.

"В программе долгосрочных сбережений уже 36 тысяч человек. Считаем, что это впечатляющий результат для двух недель работы, причем возможность оформить программу мы открывали поэтапно в разных каналах. Прогнозируем, что в сентябре-ноябре в программу ежемесячно будут вступать 250 тысяч человек", — прокомментировал старший вице-президент, руководитель блока "Управление благосостоянием" Сбербанка Руслан Вестеровский, чьи слова приводятся в сообщении.

Программа долгосрочных сбережений — это новый сберегательный инструмент для граждан, который начал действовать в России с 1 января 2024 года. Программа призвана позволить россиянам при финансовой поддержке государства в простой и удобной форме копить средства, чтобы получать дополнительный доход в будущем или создать подушку безопасности на случай особых жизненных ситуаций.

Участниками программы долгосрочных сбережений к 2030 году могут стать не менее 9 миллионов человек, такую оценку в январе озвучивал первый заместитель председателя ЦБ РФ Владимир Чистюхин.