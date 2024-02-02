МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Комитет Госдумы по финансовому рынку не поддержал идею возможности подавать заявления на установление самозапретов на кредит, согласно новому законопроекту, очно в кредитных организациях; для этих целей должны будут быть использованы "Госуслуги" и многофункциональные центры (МФЦ), заявил РИА Новости глава комитета Анатолий Аксаков. Банки терпят убытки: в Америке запахло новыми проблемами с недвижимостью

В октябре Госдума приняла в первом чтении законопроект, который предоставит гражданам право установить запрет на заключение с ним банками и микрофинансовыми организациями (МФО) кредитных договоров. В той версии документа предлагалось использовать для этого возможности "Госуслуг" и МФЦ. Но в январе Аксаков рассказал, что во втором чтении законопроекта предлагается разрешить людям подавать заявления о самозапрете на кредиты в офисе банка или МФО. Однако участники рынка усмотрели риски в реализации такой идеи.

"Заявление можно будет подать через ЕПГУ ("Госуслуги" – ред.) и МФЦ, а индикаторами для подачи заявления о самозапрете будут паспорт и ИНН", — заявил Аксаков.

Он добавил, что указал на проблему, что подача заявлений на самозапрет через отделения банков и МФО создает риски "мисселинга" (недобросовестного предложения услуг). "Центральный банк и правительство с этим согласились", — заключил депутат.

Как также говорится и в материалах Национального совета финансового рынка (НСФР), который есть у агентства, возможность подавать заявления о самозапрете в офисах банков и МФО может привести к тому, что клиентом начнут манипулировать. Так, например, людям, которые хотят установить полный запрет на кредиты, могут предложить запретить себе только онлайн-кредитование, либо предложат сначала взять ссуду, а потом установить самозапрет.

Кроме того, в НСФР отметили, для кредитных организаций будет затратно организовать у себя прием заявлений на установление самозапрета на кредиты.