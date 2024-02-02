МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Сбербанк предоставил возможность регистрации на платформе цифровых финансовых активов всем физическим лицам, покупать активы можно будет после получения статуса квалифицированного инвестора, говорится в сообщении банка. Сбербанк помог разоблачить преступную группировку кредитных мошенников

"Сбер открыл доступ к своей платформе цифровых активов всем частным инвесторам, а инвесторы, получившие статус квалифицированного инвестора в отношении ЦФА, уже совершают на ней первые операции", — сказано в сообщении.

С конца 2023 года Сбербанк начал выпускать цифровые финансовые активы, привязанные к средней стоимости жилой недвижимости в Москве. По словам зампреда правления Сбербанка Анатолия Попова, в первый месяц после запуска этих ЦФА для ограниченного круга инвесторов на платформе было куплено около сотни таких активов.

Сбербанк включён Банком России в реестр операторов информационных систем по выпуску, учёту и обращению цифровых финансовых активов. На своей платформе банк выпускает для физлиц ЦФА на индекс цифрового квадратного метра, а для юрлиц доступны ЦФА на золото.