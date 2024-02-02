МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Мобильное приложение банка "Ак Барс" пропало из магазина приложений App Store, выяснил корреспондент РИА Новости. Сбербанк представил новое приложение для iOS

Банк попал под санкции США в сентябре прошлого года. В октябре магазин приложений Google Play для телефонов на операционной системе Android удалил его приложение.

При этом брокерское приложение "Ак Барс Трейд" все еще доступно и в App Store, и в Google Play.