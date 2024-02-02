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Приложение банка "Ак Барс" пропало из App Store
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Мобильное приложение банка "Ак Барс" пропало из магазина приложений App Store, выяснил корреспондент РИА Новости. Банк попал под санкции США в сентябре прошлого года. В октябре... ПРАЙМ, 02.02.2024
банки, финансы, новости, россия, банк "ак барс", приложение
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Мобильное приложение банка "Ак Барс" пропало из магазина приложений App Store, выяснил корреспондент РИА Новости.
Банк попал под санкции США в сентябре прошлого года. В октябре магазин приложений Google Play для телефонов на операционной системе Android удалил его приложение.
При этом брокерское приложение "Ак Барс Трейд" все еще доступно и в App Store, и в Google Play.