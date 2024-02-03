ВЕНА, 3 фев — ПРАЙМ. Банкоматы Австрии перестали выдавать средства с карт UnionPay Газпромбанка, выяснил корреспондент РИА Новости, этот факт агентству подтвердили также в российском банке, уточнив при этом, что проблема вызвана с австрийской стороны, а у самого Газпромбанка сбоя нет. В Австрии назвали предательством согласие канцлера с решением ЕС по Украине

Австрийские банкоматы таких банков как Erste Bank, Bank Austria, Raiffeisenbank ранее беспрепятственно выдавали средства с карт UnionPay Газпромбанка. Однако в декабре прошлого года начались проблемы, когда на протяжении нескольких дней владельцам карт UnionPay Газпромбанка снять средства с этих карт не представлялось возможным.

Позднее некоторые банкоматы в течение короткого периода вновь начали выдавать средства, но затем снова прекратили, и до настоящего момента снятие наличных остается невозможным. При попытке снятия на экране банкомата появляется сообщение: "В настоящий момент выдача наличных невозможна".

На горячей линии банка Erste оператор рекомендовала обратиться с этой проблемой к банку, выпустившему карту.

В пресс-службе Erste Group Bank AG корреспонденту РИА Новости посоветовали обратиться еще и в компанию, обрабатывающую операции по иностранным картам. "Мы направляем все снятия средств с карт, выпущенных не австрийскими финансовыми учреждениями, в компанию PaymentServicesAustria (PSA). В соответствии с международными правилами PSA, в свою очередь, направляет их в учреждение, выпустившее карту. Поэтому я хотел бы направить вас в PSA в связи с вашим вопросом", — отметили в Erste Group Bank AG.

В пресс-службе PSA также не смогли помочь разрешить проблему. "Мы подробно изучили ситуацию. Однако описанный вопрос не входит в сферу нашей ответственности, поэтому, к сожалению, мы не можем предоставить никакой дополнительной информации. Мы приносим извинения за возможные неудобства", — сообщили РИА Новости в компании.

В контакт-центре Газпромбанка подтвердили РИА Новости проблему со снятием наличных в банкоматах и отметили, что "Австрия отказывается" даже отвечать на запрос о том, какая ошибка возникает, почему не выдаются денежные средства. "В одностороннем порядке. То есть нам даже не приходит код, вид авторизации по какой причине тот или иной банкомат не выдает денежные средства. Австрия просто все блокирует сама", — сказал сотрудник контакт-центра. "Такое, кстати говоря, бывает в некоторых городах Италии", — добавил собеседник агентства. Также в контакт-центре уточнили, что конкретно у самого банка "никакого сбоя нет".

"Решение об отказе в проведении операции с использованием карт Union Pay, выпущенных банком, может быть принято на стороне торговой точки или банка-эквайера, обслуживающего конкретный платежный терминал. Причины этого не связаны с технической работоспособностью карт. Газпромбанк продолжает в полной мере выполнять свои обязательства по обслуживанию всех карт Union Pay, выпущенных банком", — заявили также РИА Новости в пресс-службе Газпромбанка.