МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Новое приложение "Сбербанка" для устройств на iOS под названием "Учет Онлайн" больше недоступно для скачивания, но его могут установить в офисе, говорится в сообщении банка. Сбербанк допустил всех физлиц к платформе цифровых финактивов

Сбербанк в конце января выпустил новое приложение для своих клиентов с устройствами на iOS под названием "Учет Онлайн". Там добавили, что это приложение необходимо скачать клиентам со старыми версиями "Сбербанк Онлайн" – 12.14.1, 12.15 и 13.02, потому что банком принято решение прекратить поддержку этих старых версий в течение 2024 года.

"Сейчас "Учет Онлайн" уже нельзя скачать в App Store. Зато вы можете подобрать на карте ближайший к вам офис, где специалисты с радостью помогут загрузить свежую версию", — говорится в Telegram-канале "Сбера".