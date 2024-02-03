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Новое приложение Сбербанка на iOS больше недоступно для скачивания
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Новое приложение "Сбербанка" для устройств на iOS под названием "Учет Онлайн" больше недоступно для скачивания, но его могут установить в офисе, говорится в сообщении банка... ПРАЙМ, 03.02.2024
банки, финансы, новости, россия, сбербанк, ios, приложение "учет онлайн"
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Новое приложение "Сбербанка" для устройств на iOS под названием "Учет Онлайн" больше недоступно для скачивания, но его могут установить в офисе, говорится в сообщении банка.
Сбербанк в конце января выпустил новое приложение для своих клиентов с устройствами на iOS под названием "Учет Онлайн". Там добавили, что это приложение необходимо скачать клиентам со старыми версиями "Сбербанк Онлайн" – 12.14.1, 12.15 и 13.02, потому что банком принято решение прекратить поддержку этих старых версий в течение 2024 года.
"Сейчас "Учет Онлайн" уже нельзя скачать в App Store. Зато вы можете подобрать на карте ближайший к вам офис, где специалисты с радостью помогут загрузить свежую версию", — говорится в Telegram-канале "Сбера".