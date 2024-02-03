БЕЙРУТ, 3 фев — ПРАЙМ. Россия приглашает банки Ливана к сотрудничеству по Системе передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России, заявил в интервью РИА Новости посол России в Бейруте Александр Рудаков в преддверии Дня дипломатического работника, отмечаемого 10 февраля. В России рассказали об операциях турецких банков со страной

"В последнее время клиентская сеть СПФС достаточно быстро развивается. На данный момент к ней подключились участники из двух десятков стран. Ливанские банки и другие коммерческие структуры также приглашаются к взаимовыгодному сотрудничеству с использованием этой системы", — сказал Рудаков.

Дипломат убежден, что такой шаг придал бы значительный импульс оживлению двусторонних торгово-экономических связей между Россией и Ливаном.

"Более того, это существенно облегчило бы решение многих жизненных вопросов для представителей проживающей в России многочисленной ливанской диаспоры", — отметил российский посол.

Система передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России была создана в ответ на риски возможного отключения российских банков от SWIFT — международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей, к которой подключены более 11 тысяч крупнейших организаций почти во всех странах мира.