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Россия приглашает ливанские банки к сотрудничеству, заявил посол Рудаков
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Россия приглашает банки Ливана к сотрудничеству по Системе передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России, заявил в интервью РИА Новости посол России в Бейруте Александр... ПРАЙМ, 03.02.2024
банки, финансы, новости, россия, ливан, банковское сотрудничество, система передачи финансовых сообщений цб рф
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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БЕЙРУТ, 3 фев — ПРАЙМ. Россия приглашает банки Ливана к сотрудничеству по Системе передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России, заявил в интервью РИА Новости посол России в Бейруте Александр Рудаков в преддверии Дня дипломатического работника, отмечаемого 10 февраля.
"В последнее время клиентская сеть СПФС достаточно быстро развивается. На данный момент к ней подключились участники из двух десятков стран. Ливанские банки и другие коммерческие структуры также приглашаются к взаимовыгодному сотрудничеству с использованием этой системы", — сказал Рудаков.
Дипломат убежден, что такой шаг придал бы значительный импульс оживлению двусторонних торгово-экономических связей между Россией и Ливаном.
"Более того, это существенно облегчило бы решение многих жизненных вопросов для представителей проживающей в России многочисленной ливанской диаспоры", — отметил российский посол.
Система передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России была создана в ответ на риски возможного отключения российских банков от SWIFT — международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей, к которой подключены более 11 тысяч крупнейших организаций почти во всех странах мира.