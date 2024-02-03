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Сбербанк перестал принимать заявки на IT-ипотеку
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Сбербанк, занимающий более половины доли на рынке ипотеки, перестал принимать заявки на ипотеку для IT-сектора, следует из информации на сайте "Домклик". "Прием заявок завершен. О... ПРАЙМ, 03.02.2024
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Сбербанк, занимающий более половины доли на рынке ипотеки, перестал принимать заявки на ипотеку для IT-сектора, следует из информации на сайте "Домклик".
"Прием заявок завершен. О возобновлении приема заявок сообщим дополнительно", — говорится на сайте "Домклик".
Льготная программа IT-ипотеки введена в мае 2022 года для россиян, официально работающих в организациях, которые осуществляют деятельность в области информационных технологий и аккредитованы Минцифры. Программа рассчитана до конца года, а ставка по ней составляет до 5%.
По итогам 2022 года спрос на программу оказался ниже ожидаемого, и в январе правительство смягчило условия программы: льготные условия по ипотеке стали доступны сотрудникам аккредитованных при Минцифры IТ-компаний в возрасте от 18 лет. Кабмин также отменил требования к уровню минимальной зарплаты заемщиков.