МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. ЦБ не видит "апокалиптических сценариев" в текущем году на рынке ипотеки в России, заявил директор департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александр Данилов в ходе пленарной дискуссии на конференции "Время изменений: вызовы – 2024". ЦБ сообщил о периоде охлаждения при заключении договоров с НПФ

"Мы надеемся, по мере того, как инфляция будет снижаться и (банковские — ред.) ставки будут снижаться, объемы по рыночной стандартной ипотеке вырастут. По льготной — может быть, зависит от параметров, а по рыночной — вырастут. Так что каких-то апокалиптических сценариев мы пока не видим", — сказал Данилов.

"Мы в целом ожидаем по этому году темп роста — пока это предварительные оценки, потому что слишком много неопределенности, у нас пересматриваться будут параметры льготных программ, поэтому пока трудно что-то предсказывать, опять же, будет зависеть от уровня инфляции, который будет сказываться, — пока наш диапазон 7-12%: это темп роста ипотечного портфеля в целом в сравнении с тем уровнем, который был", — добавил Данилов.

Ранее ЦБ оценил, что ипотечный портфель российских банков в прошлом году вырос на рекордные 34,5% — до 18,2 триллиона рублей, и в основном это произошло благодаря льготным программам.