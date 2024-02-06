МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Российские банки в январе выдали льготных ипотечных кредитов на 180 миллиардов рублей, что в 3,6 раза меньше, чем месяцем ранее, говорится в материалах Банка России. В "Дом.РФ" сообщили о значительном сокращении доли льготной ипотеки

"По данным АО "ДОМ.РФ", по льготным программам в январе предоставлено ИЖК на сумму около 180 миллиардов рублей, что в 3,6 раза меньше значения декабря",- констатирует регулятор.

Он связывает столь значительное снижение выдачи ипотечных кредитов по программам господдержки с тем, что условия по многим из них были ужесточены. Кроме того, для первого месяца года типичен спад на рынке жилья, это связано с новогодними праздниками.

По итогам прошлого года выдача ипотеки с господдержкой побила рекорды. Объем таких кредитов составил более половины (60,8 процентов) всей ипотеки — 4,7 триллиона рублей. Это в два раза больше, чем в 2022 году.

Регулятор объясняет это стремлением заемщиков получить льготную ипотеку до ужесточения условий по программам с господдержкой. С осени прошлого года первоначальный взнос по таким программам увеличен с 15 до 30 процентов, банкам урезали субсидии, максимальный размер займа в Москве и Санкт-Петербурге был снижен в два раза, до 6 миллионов рублей. С января этого года некоторые банки ввели комиссию для застройщиков за каждый выданный льготный кредит.