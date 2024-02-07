МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Банк России планирует со второго квартала обязать кредитные организации предоставлять детализированную информацию о покупках населением золотых слитков, такие данные нужны для выявления подозрительных операций с драгметаллами, следует из материалов на сайте регулятора. Аналитики ЦБ оценили темпы роста ВВП России

Согласно проекту документа ЦБ, банки в отчетности регулятору об объемах реализации физлицам золота в слитках должны указывать персональные данные клиентов, в том числе ФИО, ИНН и документы, удостоверяющие личность. Банк России рассчитывает, что такая обязанность начнет действовать не ранее 1 апреля 2024 года.

Вместе с тем, банки предложили ЦБ перенести срок предоставления такой отчётности до 2025 года, поскольку им потребуется "значительная доработка IT-систем, а также дополнительное время и выделение ресурсов". Однако Банк России не поддержал перенос срока.

"В связи с необходимостью получения детализированной информации об объемах приобретения слитков золота в разрезе клиентов-физических лиц в целях выявления подозрительных операций клиентов кредитных организаций с драгоценными металлами перенос срока вступления в силу изменений в отчетность … не поддерживается", — сказано в материалах ЦБ.

Также регулятор ответил отказом на предложение банков исключить из отчётности необходимость раскрывать персональные данные клиентов, покупающих золото, чтобы защитить их конфиденциальность. ЦБ заявил, что такие сведения нужны для "идентификации клиентов" и выявления подозрительных операций с драгметаллами. При этом ЦБ заверил, что указанная информация будет обрабатываться "с учетом выполнения требований к обеспечению защиты персональных данных".

Ранее замглавы Росфинмониторинга Герман Негляд сообщал, что в 2023 году количество незаконных либо подозрительных операций, связанных с приобретением драгметаллов, значительно увеличилось. По его словам, граждане приобрели десятки тонн золота, часть которого вывезена за рубеж.

В пресс-службе Росфинмониторинга сообщили РИА Новости, что риски оборота драгоценных металлов находятся в фокусе внимания службы. "Одной из основных задач, направленных на минимизацию рисков в этой сфере, выступает задача повышения прозрачности рынка, прослеживаемости движения драгоценных металлов и изделий из них, реализуемая в том числе через развитие ГИИС ДМДК (информсистемы для контроля за оборотом драгметаллов — ред.)", — отмечается в сообщении.