МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Российские банки для борьбы с кредитными мошенниками могут изменить процедуры оценки потенциальных заемщиков как при онлайн-заявках, так и в офисах, сообщил РИА Новости заместитель начальника департамента защиты информации Газпромбанка Алексей Плешков. ЦБ РФ намерен обязать банки отчитываться о покупках золота населением

По его словам, эксперты Газпромбанка принимают активное участие в организованной Банком России работе по борьбе с разными схемами мошенничества, в том числе в кредитном процессе.

"Инициативы ЦБ РФ касаются внесения изменений в процедуру первичного приема и анализа поступающих кредитных заявок, а также оценки потенциального заемщика и контекста совершения операций по обслуживанию клиента как в онлайн (мобильное приложение, через сайт, через контрагента), так и в оффлайн (дополнительный офис, зарплатный проект, выездной менеджер) формате", — рассказал Плешков.

Сам банк, по его словам, чтобы минимизировать угрозы мошенничества против своих клиентов, принимает различные меры, как организационные, в числе которых раздача полиграфической продукции с напоминанием о мерах безопасности, так и технические, например, комплекс антифрод-решений, киберразведки, межбанковского обмена и взаимодействия, обработка сообщений от ЦБ РФ.

Телефонные мошенники нередко прибегают к схемам с оформлением на клиентов банков кредитов, чтобы затем похитить эти средства. В частности, для того, чтобы защитить россиян от таких случаев, планируется даже разрешить людям устанавливать самозапрет на кредиты и займы. В настоящее время соответствующий законопроект находится на рассмотрении в Госдуме. По задумке его авторов, установить такой запрет можно только с 2025 года.

По данным ЦБ, за девять месяцев 2023 года кибермошенникам удалось похитить почти 11,8 миллиарда рублей, что на 16% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.