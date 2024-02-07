МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Китайский Chouzhou Commercial Bank приостановил все расчеты с Россией, менеджеры уведомили своих клиентов о прекращении отношений с россиянами, пишет газета "Ведомости". Россия и Китай в лучших отношениях за всю историю, заявил Шойгу

"Китайский Chouzhou Commercial Bank уведомил клиентов об остановке операций с Россией. Менеджеры банка уведомили клиентов о прекращении отношений с любыми российскими или белорусскими организациями на прошлой неделе", — говорится в сообщении газеты со ссылкой на нескольких бизнесменов. Эту информацию "Ведомостям" подтвердили в деловых объединениях и финансовые консультанты.

Отмечается, что остановка расчетов из-за почти наступившего китайского Нового года означает, что логистический коллапс почти "неминуем" – вывезти товар не будет возможности по крайней мере до марта из-за длинных выходных дней.

Газета, как утверждается, направили запросы в банк Chouzhou, Народный банк Китая (Центробанк КНР) и Банк России.