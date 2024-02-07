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2024
https://1prime.ru/banks/20240207/843003495.html
Китайский коммерческий банк приостановил расчеты с Россией, пишут СМИ
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Китайский Chouzhou Commercial Bank приостановил все расчеты с Россией, менеджеры уведомили своих клиентов о прекращении отношений с россиянами, пишет газета "Ведомости"... ПРАЙМ, 07.02.2024
банки, финансы, экономика, мировая экономика, новости, банк, китай, россия, расчеты
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Китайский Chouzhou Commercial Bank приостановил все расчеты с Россией, менеджеры уведомили своих клиентов о прекращении отношений с россиянами, пишет газета "Ведомости".
"Китайский Chouzhou Commercial Bank уведомил клиентов об остановке операций с Россией. Менеджеры банка уведомили клиентов о прекращении отношений с любыми российскими или белорусскими организациями на прошлой неделе", — говорится в сообщении газеты со ссылкой на нескольких бизнесменов. Эту информацию "Ведомостям" подтвердили в деловых объединениях и финансовые консультанты.
Отмечается, что остановка расчетов из-за почти наступившего китайского Нового года означает, что логистический коллапс почти "неминуем" – вывезти товар не будет возможности по крайней мере до марта из-за длинных выходных дней.
Газета, как утверждается, направили запросы в банк Chouzhou, Народный банк Китая (Центробанк КНР) и Банк России.