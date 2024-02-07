МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Банк "Тинькофф" запустил онлайн-продажу золота с доставкой для всех клиентов-физических лиц, добавив в линейку слитки массой от 10 граммов, сообщил РИА Новости представитель компании. ЦБ выдал лицензию на страхование жизни "Тинькофф Страхование Будущего"

"Тинькофф" запустил онлайн-сервис покупки золотых слитков от 10 граммов … Если покупатель находится в Москве и Московской области, ему бесплатно доставят слитки в удобную точку инкассаторы на специальных бронеавтомобилях. Условия доставки слитков в другие регионы зависит от количества слитков, их размера и расстояния доставки", — сказал представитель "Тинькофф".

Покупка золота в слитках появилась в приложении "Тинькофф" в ноябре 2022 года и была доступна только премиальным клиентам. Минимальный размер мерного слитка тогда составлял 500 граммов.

"Теперь мы демократизировали покупку золота в России — открыли доступ к этому способу инвестирования для всех клиентов, сделав доставку слитков разного номинала", — сказал руководитель продаж "Тинькофф инвестиций" Дилшод Ибрагимов.

По его словам, спрос на золото стабильно растет: например, в "Тинькофф" по итогам 2023 года продажи слитков удвоились. При этом аналитики прогнозируют, что цены на золото продолжат увеличиваться при переходе Федеральной резервной системой (ФРС) США к снижению ключевой ставки, также спрос на этот металл будет поддерживаться силами центробанков разных стран. "С учетом этих факторов инвестиционная привлекательность золота будет только увеличиваться", — указал он.

Объем приобретения золота в слитках физическими лицами в РФ по итогам прошедшего года предварительно составил около 95 тонн, сообщал в начале февраля замглавы Минфина Алексей Моисеев. ФТС России предложила ввести ограничение на экспорт золота физлицами, заявлял Моисеев осенью 2023 года. По данным Росфинмониторинга, в прошлом году количество незаконных либо подозрительных операций, связанных с приобретением драгметаллов, значительно увеличилось. В связи этим российские банки предлагается обязать дополнительно оценивать операции граждан с драгметаллами.