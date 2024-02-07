МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Минфин России собирается обязать банки с 1 сентября представлять информацию о поступлении и реализации обработанных природных алмазов в Государственную интегрированную информационную систему драгоценных металлов, камней и изделий из них (ГИИС ДМДК), следует из проекта постановления, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов. Сбербанк начал продавать бриллианты для украшений или инвестиций

"Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление правительства Российской Федерации от 26 февраля 2021 года № 270 "О некоторых вопросах контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней ‎и изделий из них на всех этапах этого оборота и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации"… с 1 сентября 2024 года кредитные организации представляют информацию о поступлении и реализации (отгрузке) обработанных природных алмазов ‎в ГИИС ДМДКа", — говорится в документе.

Кроме того, в проекте постановления указано, что порядок формирования и учета в этой информационной системе документов госконтроля при ввозе и вывозе драгоценных металлов, камней и сырья с содержанием драгметаллов, если речь идёт о странах, не входящих в Евразийский экономический союз, устанавливается Федеральной пробирной палатой.