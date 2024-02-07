МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. В России работают гораздо более крупные китайские банки, чем Chouzhou Commercial Bank, поэтому его решение приостановить расчеты с российскими клиентами не окажет особого влияния на торговлю, считает председатель Российско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич. СМИ: главный для импортеров банк Китая остановил все расчеты с Россией

"Не совсем понятно, почему Chouzhou Commercial Bank назван ключевым, главным для импортеров. В России работают гораздо более крупные и солидные китайские банки. Имеющиеся данные не указывают на то, что Chouzhou Commercial Bank играет ключевую роль в торговле с Россией, да и "Ведомости" не указывают, почему считают этот банк ключевым", — заявил Манкевич.

Как добавил эксперт, никаких признаков логистического коллапса также не наблюдается, так как подобные риски давно учитываются всеми участниками внешней торговли. По его словам, решать, с кем вести торговлю, а с кем нет — это суверенное право банка, а его клиенты должны учитывать потенциальные комплаенсы.

Кроме того, Манкевич не согласился с прогнозами "логистического коллапса" на фоне праднования в Китае Нового года, так как этот фактор также уже давно не нов для экономических игроков. В этой связи он напомнил, что контрольные органы в пунктах пропуска КНР не останавливают свою работу полностью.

Ранее издание "Ведомости" сообщало, что китайский Chouzhou Commercial Bank приостановил все расчеты с Россией. Отмечалось, что остановка расчетов из-за почти наступившего китайского Нового года означает "неизбежность" логистического коллапса, так как не будет возможности вывезти товар.