МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Семейную ипотеку в России необходимо продлить на несколько лет, при этом она нуждается в модернизации — в частности, ее нужно распространить на вторичное жилье в тех регионах, где сложности со стройкой, заявил РИА Новости глава регионального блока проекта "За права заёмщиков" Народного фронта Галактион Кучава. Правительство готовится продлить семейную ипотеку

Ранее в среду вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что правительство России готовится продлить действие льготной семейной ипотеки после 1 июля этого года.

"Мы считаем, что программу семейной ипотеки необходимо продлевать на несколько лет с учетом полученного опыта и после внесения ряда изменений", — сказал Кучава.

Он добавил, что при корректировке семейной программы необходимо включить в нее качественное жилье вторичного рынка в тех регионах, где новостройки не возводятся в силу разных причин.

Эксперт отметил, что необходимо также учитывать и критерий нуждаемости, имея в виду случаи, когда семейную ипотеку некоторые семьи брали в инвестиционных целях, а не для того чтобы улучшить свои условия проживания.

Также, по мнению Кучавы, если семья с детьми переезжает от родителей в однокомнатную новую квартиру — "это улучшение условий с натяжкой". Поэтому необходимо отдавать приоритет жилью большей площади, которое в полной мере отвечает формулировке "улучшение жилищных условий", чтобы стимулировать демографический рост и повышение качества жизни граждан.

Кроме того, считает он, при корректировке условий стоит учитывать "позитивную практику" программ сельской, дальневосточной и арктической ипотеки, которые направлены на развитие села и регионов, на создание инфраструктуры и переселение на эти территории новых жителей.