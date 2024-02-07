МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Российским банкам нужно наладить управление климатическими рисками и изменить структуру кредитного портфеля, иначе они могут столкнуться со значительными потерями, сообщил Банк России. ЦБ сообщил о резком сокращении жалоб на навязывание банковских услуг

"Результаты стресс-тестирования показали, что банкам следует наладить управление климатическими рисками в соответствии с рекомендациями регулятора, в том числе помогать клиентам из "коричневых" секторов экономики перестроить свои бизнес-модели в условиях энергоперехода и диверсифицировать собственный кредитный портфель", — говорится в сообщении.

ЦБ пояснил, что при отсутствии проактивной адаптации к энергопереходу финансовое состояние трети рассмотренных компаний реального сектора ухудшается на горизонте 2030–2040 годов. "Банки могут столкнуться с существенными потерями, если не изменится структура их кредитного портфеля. В частности, достаточность капитала Н1.0 в целом по сектору может снизиться на 0,7–3,0 процентного пункта в зависимости от сценария", — отметил регулятор.

Банк России продолжит оценивать возможные последствия от реализации переходных климатических рисков. Так, в этом году регулятор планирует провести стресс-тестирование климатических рисков с учетом собственных оценок крупнейших финансовых и нефинансовых компаний и профильных ведомств.

Кроме того, ЦБ хочет запустить регулярный опрос банков и других финансовых компаний о подверженности климатическим рискам и управлению ими.