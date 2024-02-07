2024-02-07T16:30:47+03:00
2024-02-07T16:30:47+03:00
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2024
https://1prime.ru/banks/20240207/843008986.html
ЦБ оценил объем реструктурированных кредитов граждан
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Банки в России по итогам последнего квартала 2023 года реструктурировали кредиты граждан на 150 миллиардов рублей, сообщил ЦБ РФ. "Банки реструктурировали около 300 тысяч кредитов... ПРАЙМ, 07.02.2024
банки, финансы, новости, россия, цб, кредит, кредиты, банки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Банки в России по итогам последнего квартала 2023 года реструктурировали кредиты граждан на 150 миллиардов рублей, сообщил ЦБ РФ.
"Банки реструктурировали около 300 тысяч кредитов граждан на 150 миллиардов рублей", — говорится в релизе ЦБ по итогам четвертого квартала 2023 года.
В основном задолженность граждан банки реструктурировали по собственным программам. Кредитные каникулы в рамках закона были представлены на сумму 8,5 миллиарда рублей.
Всего с марта 2022 года по декабрь 2023 года проведена реструктуризация 1,9 миллиона кредитных договоров на 909,4 миллиарда рублей, из них по собственным программам банков — на 811,2 миллиарда рублей, остальное в рамках законов о кредитных каникулах.
Также ЦБ сообщил, что за четвертый квартал было реструктурировано около 5,5 тысячи кредитов малого и среднего бизнеса на 134 миллиарда рублей.
"В целом за год заявок на реструктуризацию от предпринимателей стало существенно меньше. Это свидетельствует о том, что малый и средний бизнес адаптировался к сложившимся условиям", — подчеркнул регулятор.