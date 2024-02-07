МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Банки в России по итогам последнего квартала 2023 года реструктурировали кредиты граждан на 150 миллиардов рублей, сообщил ЦБ РФ. ЦБ сообщил о резком сокращении жалоб на навязывание банковских услуг

"Банки реструктурировали около 300 тысяч кредитов граждан на 150 миллиардов рублей", — говорится в релизе ЦБ по итогам четвертого квартала 2023 года.

В основном задолженность граждан банки реструктурировали по собственным программам. Кредитные каникулы в рамках закона были представлены на сумму 8,5 миллиарда рублей.

Всего с марта 2022 года по декабрь 2023 года проведена реструктуризация 1,9 миллиона кредитных договоров на 909,4 миллиарда рублей, из них по собственным программам банков — на 811,2 миллиарда рублей, остальное в рамках законов о кредитных каникулах.

Также ЦБ сообщил, что за четвертый квартал было реструктурировано около 5,5 тысячи кредитов малого и среднего бизнеса на 134 миллиарда рублей.

"В целом за год заявок на реструктуризацию от предпринимателей стало существенно меньше. Это свидетельствует о том, что малый и средний бизнес адаптировался к сложившимся условиям", — подчеркнул регулятор.