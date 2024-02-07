МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Завершившийся 2023 год оказался для российского банковского сектора очень удачным, основные балансовые показали характеризовались существенным ростом, а прибыль сформировалась на рекордно высоком уровне. Согласно данным Банка России, суммарная чистая прибыль российского банковского сектора в 2023 году составила 3,4 триллиона рублей. Таким образом, в 2023 году был существенно превышен исторический рекорд по прибыли 2021 года (2,4 триллиона рублей).

Наиболее прибыльным месяцем в 2023 году стал август, когда банковский сектор заработал 353 миллиарда рублей прибыли, что является вторым лучшим результатом в истории банковского сектора и уступает лишь результату ноября 2022 года (394 миллиарда рублей прибыли). В квартальном разрезе в 2023 году самая большая прибыль оказалась в июле-октябре, когда банки заработали 976 миллиардов рублей прибыли.

На фоне отличной прибыльности рентабельность активов в середине 2023 года обновила исторический рекорд. По расчетам аналитиков РИА Рейтинг, 1 октября 2023 года рентабельность активов банковского сектора составляла 2,65%, однако на 1 января 2024 года рентабельность активов несколько снизилась до 2,26%. В целом рентабельность в 2023 году оказалась очень большой. Для сравнения в отличном с точки зрения прибыли 2021 году рентабельность была на уровне 2,2%, а до этого на протяжении более 10 лет она не превышала 2%. Снижение рентабельности активов в конце 2023 года объясняется окончанием эффекта высокой базы по прибыли и значительным ростом активов во второй половине года. При этом рентабельность капитала на конец 2023 года составила 23,7%.

Для исследования ситуации в разрезе отдельных кредитных организаций, агентство РИА Рейтинг по заказу АЭИ ПРАЙМ провело исследование и подготовило рейтинг банков России по чистой прибыли на 1 января 2024 года.

Наиболее прибыльным банком в 2023 году стал Сбербанк. Объем чистой прибыли крупнейшего российского банка за год составил 1,5 триллиона рублей. Для сравнения, суммарная прибыль банков со 2-го по 25-е место в текущем рейтинге меньше чем смог заработать один Сбербанк. В четвертом квартале 2023 года прибыль Сбербанка составила 364 миллиарда рублей, что лишь немного меньше рекордного результата третьего квартала, когда банк заработал 411 миллиардов рублей прибыли.

На втором месте по размеру чистой прибыли находится банк ВТБ, прибыль которого по итогам 2023 года составила 241 миллиард рублей. В четвертом квартале прибыль банка ВТБ составила 74 миллиарда рублей.

Замыкает первую тройку банков по размеру годовой прибыли ГАЗПРОМБАНК с результатом в 178 миллиардов рублей чистой прибыли в 2023 году. Кроме того, порог чистой прибыли в 100 миллиардов рублей по итогам 2023 года также преодолели РАЙФФАЙЗЕНБАНК и АЛЬФА-БАНК, а всего 5 российских банков могут похвастаться прибылью, состоящую из 12 цифр. Для сравнения в успешном 2021 году чистую прибыль более 100 миллиардов рублей получили в два раза меньше банков.

Лидером по отношению чистой прибыли к капиталу на конец 2023 года среди ТОП-10 крупнейших банков стал СОВКОМБАНК с результатом в 29%. Вторым по отношению прибыли и капитала стал РАЙФФАЙЗЕНБАНК, у которого значение составило 28%. Сбербанк занимает третье место среди крупнейших банков по показателю прибыли к капиталу с результатом 24%. При этом минимальное значение показателя прибыли к капиталу у крупнейших банков у банка ВТБ — 13,6%.

По мнению экспертов РИА Рейтинг, в 2024 году прибыль банковского сектора будет также достаточно хорошей, но не рекордной. По итогам года можно ожидать финансовый результат российского банковского сектора в диапазоне 2,5-3 триллиона рублей.

Рейтинг банков по прибыли на 1 января 2024 года в PDF-формате >>