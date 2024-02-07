ЦБ: банки предоставили кредитные каникулы участникам СВО на 108,6 млрд руб
МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Банки в России за время действия программы кредитных каникул для военнослужащих-участников специальной военной операции реструктурировали им кредиты на сумму более 108 миллиардов рублей, сообщил ЦБ.
"Согласно информации, полученной от 44 банков (включая все системно значимые кредитные организации, СЗКО), за период с 21 сентября 2022 года по 31 декабря 2023 года банки фактически предоставили реструктуризацию по 278,1 тысячи кредитных договоров военнослужащих и/или членов их семей на общую сумму 108,6 миллиарда рублей", — говорится в материалах ЦБ.
При этом за четвертый квартал 2023 года банки предоставили кредитные каникулы военнослужащим и членам их семей на 13,2 миллиарда рублей, удовлетворив 31 тысячу заявок.
Также ЦБ раскрыл информацию о кредитных каникулах военнослужащим-индивидуальным предпринимателям и обществам с ограниченной ответственностью, состоящим из одного военного. Всего с осени 2022 года было реструктуризировано 905 таких кредитов на 1 миллиард рублей.
В России с 7 октября 2022 года действует закон, который дает право на кредитные каникулы участникам СВО и членам их семей.
Закон, который дал право участникам СВО, а также членам их семей оформлять кредитные каникулы, вступил в силу в октябре 2022 года. В конце января президент РФ Владимир Путин поручил решить в течение двух-трех недель вопрос с кредитными каникулами для участников СВО, чтобы проценты не накапливались в период их действия.
https://1prime.ru/banks/20240207/843010246.html