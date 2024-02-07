МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Банки в России за время действия программы кредитных каникул для военнослужащих-участников специальной военной операции реструктурировали им кредиты на сумму более 108 миллиардов рублей, сообщил ЦБ. Россияне стали чаще досрочно гасить кредиты

"Согласно информации, полученной от 44 банков (включая все системно значимые кредитные организации, СЗКО), за период с 21 сентября 2022 года по 31 декабря 2023 года банки фактически предоставили реструктуризацию по 278,1 тысячи кредитных договоров военнослужащих и/или членов их семей на общую сумму 108,6 миллиарда рублей", — говорится в материалах ЦБ.

При этом за четвертый квартал 2023 года банки предоставили кредитные каникулы военнослужащим и членам их семей на 13,2 миллиарда рублей, удовлетворив 31 тысячу заявок.

Также ЦБ раскрыл информацию о кредитных каникулах военнослужащим-индивидуальным предпринимателям и обществам с ограниченной ответственностью, состоящим из одного военного. Всего с осени 2022 года было реструктуризировано 905 таких кредитов на 1 миллиард рублей.

В России с 7 октября 2022 года действует закон, который дает право на кредитные каникулы участникам СВО и членам их семей.

Закон, который дал право участникам СВО, а также членам их семей оформлять кредитные каникулы, вступил в силу в октябре 2022 года. В конце января президент РФ Владимир Путин поручил решить в течение двух-трех недель вопрос с кредитными каникулами для участников СВО, чтобы проценты не накапливались в период их действия.