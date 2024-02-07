МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Изменений в условиях проведения расчетов в рублях и юанях между Россией и Китаем через филиал ВТБ в Шанхае нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка. СМИ: главный для импортеров банк Китая остановил все расчеты с Россией

Ранее в среду газета "Ведомости" со ссылкой на нескольких бизнесменов написала, что китайский Chouzhou Commercial Bank уведомил клиентов о прекращении отношений с любыми российскими или белорусскими организациями. В Росбанке подтвердили РИА Новости проблемы с данным банком, однако указали, что они не окажут значительного негативного влияния на трансграничные платежи в юанях.

"Через филиал ВТБ в Шанхае изменений в условиях проведения расчетов нет. C точки зрения китайского законодательства, ВТБ в Шанхае является самостоятельным китайским банком и проводит расчеты в юанях и рублях между КНР и РФ как в своем периметре (российская компания открывает счет в российском ВТБ, китайская компания – в ВТБ Шанхай), так и с другими российскими и китайскими банками, являясь прямым участником национальных платежных систем СПФС и CNAPS", — заявили в ВТБ.

ВТБ пока единственный российский банк с финансовой лицензией на проведение банковских операций на территории Китая, имеет филиал в Шанхае и представительство в Пекине. Открыть филиалы в Китае планируют Сбербанк и Альфа-банк.

В конце января глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила РИА Новости, что ЦБ видит усложнение трансграничных расчетов со многими странами после декабрьских санкций США, но такие ограничения только приводят к активизации усилий по созданию альтернативных способов платежей.

Президент США Джо Байден в декабре подписал указ, который расширяет правовые основания для введения санкций против России. Под санкции теперь могут попадать иностранные банки, в случае если США установят, что они поддерживают российскую военно-промышленную базу.