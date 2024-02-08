МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. ВТБ значительно развивает филиал в Китае, в ближайшее время откроет офисы в Пекине и других городах страны, заявил глава банка Андрей Костин на встрече с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко. ВТБ отметил отсутствие изменений в проведении расчетов с Китаем

"Мы единственный банк, который вот уже на протяжении более 15 лет имеет полноценный филиал в Шанхае, и мы сейчас заняты серьезным развитием его. Мы открываем в ближайшее время офисы и в Пекине, и в ряде других городов Китая", — приводит слова Костина пресс-служба ВТБ.

Костин добавил, что банк обслуживает сегодня "определенный поток внешнеторгового оборота".

Глава ВТБ отметил также, что в новой стратегии банка одним из приоритетов является развитие региональной деятельности. "Мы считаем, что уровень представительства банка, в том числе и в регионе Дальневосточном, недостаточно еще высок, и мы готовы сюда инвестировать и человеческие ресурсы, и материальные ресурсы для того, чтобы серьезно нарастить нашу работу", — сказал глава банка.

Кроме того, Костин, который является председателем совета директоров Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) рассказал, что осмотр основных всех верфей завершается. "Были на Севере, были в Питере, вот здесь, наверное, такой последний штрих для того, чтобы уже подготовить доклад и премьеру, и президенту нашей страны относительно состояния нашего судостроения", — сказал он.

Объединенная судостроительная корпорация – крупнейшая судостроительная компания России. Создана в соответствии с указом президента РФ в 2007 году со 100% акций в федеральной собственности. В октябре 2023 года президент РФ Владимир Путин утвердил передачу банку ВТБ 100% акций ОСК в доверительное управление на пять лет и поручил правительству за полгода обеспечить заключение договора.