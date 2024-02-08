МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Российские банки в целом пока не видят необходимости создавать сервис по продаже золота физическим лицам онлайн и с доставкой, при этом некоторые уже развивают такую услугу или планируют ее запуск в будущем, рассказали РИА Новости в кредитных организациях. "Тинькофф" запустил онлайн-продажи золотых слитков

В среду "Тинькофф банк" запустил онлайн-продажу золота с доставкой для всех клиентов-физлиц, добавив в линейку слитки массой от 10 граммов. Если покупатель находится в Москве и Московской области, ему бесплатно доставят слитки в удобную точку инкассаторы на специальных бронеавтомобилях, обещают в банке. Условия доставки в другие регионы зависят от количества слитков, их размера и расстояния.

При этом возможность купить золото в слитках появилась в приложении банка в ноябре 2022 года, но была доступна только премиальным клиентам. Минимальный размер мерного слитка тогда составлял 500 граммов. Похожий сервис продажи золотых слитков онлайн хочет запустить банк "Уралсиб", а доставку планирует начать с крупных городов. "Пока банк может доставить слитки по заказам покупателей в кассы своих офисов в 20 городах, если какого-то слитка нет в наличии в кассе в момент обращения клиента", — рассказала начальник управления операций с драгоценными металлами "Уралсиба" Елена Родинкова.

При этом остальные банки пока не планируют развивать такой сервис. "Золото требует специальных условий хранения. Металл в чистом виде — мягкий, его легко повредить, что сказывается на его стоимости. Для минимизации этих рисков часть клиентов предпочитают оставлять слитки на хранении в банке. Все это говорит в пользу перспектив физической покупки золота в банке, а не онлайн", — отметили в пресс-службе ВТБ. Банк продает слитки премиальным клиентам весом от 1 килограмма. Средний вес одной сделки – 20 килограммов.

В Сбербанке клиенты могут купить онлайн золото в обезличенном виде на металлический счет. Покупка драгметалла в физическом виде доступна в настоящий момент в офисах банка. "С учетом широты филиальной сети банка мы предоставляем клиентам возможность визуально ознакомиться с ассортиментом монет и слитков перед их покупкой. Как показывают исследования, клиентам при покупке физического актива важно оценить его визуально", — указала пресс-служба.

Услуги по доставке золота в "Сбере" нет. В банке "Открытие" приобрести золото онлайн можно только на металлический счет. При этом запускать продажу золота в слитках в дистанционных каналах не планируется, отметили в пресс-службе. Там добавили, что услуга доставки драгметалла доступна только для юрлиц. При этом купить золотые слитки могут все клиенты-физлица, в наличии имеются все номиналы мерных слитков: от одного грамма до килограмма.

В "МТС Банке" рассказали, что драгоценные металлы может купить любой действующий клиент. В мобильном приложении банка можно открыть и пополнить обезличенные металлические счета (ОМС). "Ввиду особенностей по операционному сопровождению работы с драгоценными металлами клиенты отдают предпочтение именно ОМС, поэтому "МТС Банк" намерен развивать этот формат продукта", — заявили в пресс-службе.