МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Мошенники могут подделывать биометрию, включая голос потенциальной жертвы, для несанкционированного доступа к личному кабинету на портале госуслуг и в банках, рассказал в эфире радио Sputnik профессор кафедры "Безопасность в цифровом мире" МГТУ им. Баумана Виталий Вехов. Раскрыто, как мошенники обманывают россиян от имени налоговой

По его словам, системы биометрической идентификации активно используются в России для доступа к таким ресурсам, и для взлома личного кабинета злоумышленники могут использовать записанные слова жертвы.

Эксперт рассказал, что преступники могут не вскрывать телефон, а просто позвонить и "набить текст" с контрольными словами для взлома системы голосовой идентификации.

Поэтому не рекомендуется поддерживать разговор с человеком, звонящим с незнакомого номера, предупредил Вехов.

Для защиты от мошенников рекомендуется использовать двойную идентификацию, включая обычные системы идентификации, предусмотренные в банках и на портале "Госуслуги", рекомендует эксперт.