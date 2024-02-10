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Россиянам рассказали, как мошенники могут подделывать биометрию жертв
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Мошенники могут подделывать биометрию, включая голос потенциальной жертвы, для несанкционированного доступа к личному кабинету на портале госуслуг и в банках, рассказал в эфире... ПРАЙМ, 10.02.2024
банки, финансы, новости, мошенники, биометрия
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Мошенники могут подделывать биометрию, включая голос потенциальной жертвы, для несанкционированного доступа к личному кабинету на портале госуслуг и в банках, рассказал в эфире радио Sputnik профессор кафедры "Безопасность в цифровом мире" МГТУ им. Баумана Виталий Вехов.
По его словам, системы биометрической идентификации активно используются в России для доступа к таким ресурсам, и для взлома личного кабинета злоумышленники могут использовать записанные слова жертвы.
Эксперт рассказал, что преступники могут не вскрывать телефон, а просто позвонить и "набить текст" с контрольными словами для взлома системы голосовой идентификации.
Поэтому не рекомендуется поддерживать разговор с человеком, звонящим с незнакомого номера, предупредил Вехов.
Для защиты от мошенников рекомендуется использовать двойную идентификацию, включая обычные системы идентификации, предусмотренные в банках и на портале "Госуслуги", рекомендует эксперт.