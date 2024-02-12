МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Банк России сохранит ключевую ставку на уровне 16% по итогам ближайшего заседания 16 февраля, при этом цикл ее снижения регулятор может начать не раньше июля текущего года, следует из имеющегося в распоряжении "Прайм" прогноза Национального Рейтингового Агентства (НРА).

По мнению экспертов НРА, формирование тренда на снижение инфляции, торможение роста розничного кредитования, тенденции к снижению бюджетного дефицита и повышение нормы сбережений населения свидетельствуют об отсутствии необходимости повышения ключевой ставки, но, с другой стороны, продолжающаяся мягкая бюджетная политика, давление на издержки производителей, в первую очередь за счет "перегрева" рынка труда, и не заякоренные инфляционные ожидания населения и бизнеса будут требовать от регулятора продолжения жесткой денежно-кредитной политики (ДКП) по крайней мере на горизонте до полугода. Все это послужит вескими причинами для сохранения ЦБ РФ ключевой ставки на текущем уровне на ближайшем заседании Совета директоров 16 февраля 2024 года, считают в НРА.

Ожидается, что расширение коммуникации между Банком России и заинтересованными сторонами в виде распространения резюме по обсуждению решений по ключевой ставке, позволит уменьшить эффект "инфляционной травмы" и послужить важным шагом к формированию заякоренных ожиданий по инфляции у населения и бизнеса. Тем не менее, проинфляционные риски доминируют, поэтому ожидаемого снижения летом, на что настроен рынок, может и не произойти.

В базовом сценарии НРА ожидает сохранение ставки ЦБ РФ на уровне 16%. При этом для участников рынка сценарием также является сохранение ставки на текущем уровне с постепенным снижением ее до 12%-13% к началу 2025 года, следует из прогноза. В НРА полагают, что цикл снижения ставки Банк России начнет не ранее июля 2024 года. При этом ожидания смягчения ДКП проявляются и в доходности долгосрочных ОФЗ: кривая доходностей по бумагам длиннее 2 лет стабилизировалась в районе 12%. Пессимистический сценарий, как считают эксперты НРА, предполагает переход к новому ужесточению ДКП летом 2024 года на фоне новой волны инфляции и ослабления рубля, но сейчас этот сценарий выглядит маловероятным. В оптимистическом сценарии ожидается быстрое снижение ставки до 12% уже к осени 2024 года, но и этот сценарий пока выглядит нереализуемым.

В числе факторов, которые, скорее всего, приведут к снижению ставки во второй половине 2024 года, НРА видит:

Нормализацию инфляционной картины в России и возвращение инфляции к цели 4%. Снижение уровня волатильности рубля. Стабилизацию уровня затрат производителей, в первую очередь затрат на рабочую силу. Выраженную картину бюджетной консолидации. Тренды на возврат к равновесному состоянию предложения и спроса на потребительских рынках. Переход к снижению инфляционных ожиданий населения и бизнеса.

Кроме того, предполагается, что условием снижения ставки станет отсутствие новых существенных вызовов со стороны внешней среды.

ДРАЙВЕРЫ УЖЕСТОЧЕНИЯ ДКП

Согласно прогнозу НРА, наиболее существенным аргументом для продолжения жесткой ДКП значительное время является продолжающаяся мягкая бюджетная политика, сопровождающаяся существенным увеличением спроса в промышленности (в первую очередь в обрабатывающих отраслях) за счет бюджетного импульса. Высокая ключевая ставка в таких условиях, по мнению авторов прогноза, становится неизбежной, так как для обеспечения финансовой стабильности мягкая бюджетная политика должна компенсироваться жесткой ДКП и наоборот. Однако влияние данного фактора будет постепенно уменьшаться по мере сокращения дефицита и бюджетной консолидации. Отмечается, что по планам правительства РФ бюджетный дефицит в 2024 году должен снизиться до 0,9% ВВП, в 2025 году — до 0,4%. Так, уже в январе 2024 года дефицит бюджета составил 0,2% к прогнозному ВВП в сравнении с 1% за сопоставимый период годом ранее. При этом продолжают существовать риски выхода дефицита за прогнозируемые рамки в случае существенного сокращения доходов от реализации сырья (в первую очередь нефтегазовых доходов), считают в НРА.

В качестве второго существенного драйвера ужесточения ДКП эксперты НРА выделяют структурную перестройку экономики, необходимость в которой вызвана санкциями. Эта перестройка сопровождается фронтальным ростом издержек производителей (за счет удлинения маршруток поставок, увеличения "рыночной силы" поставщиков из-за смены последних, увеличения числа посредников в цепочке поставок, дополнительных затрат на обслуживание и запасные части для оборудования, роста затрат на финансовые транзакции, увеличения оборотных средств). Для поддержания рентабельности на приемлемом уровне производители вынуждены "перекладывать" увеличение затрат на потребителя, следует из прогноза.

В НРА указывают, что трансмиссионный механизм и макропруденциальные меры действительно работают. Со ссылкой на данные Сбериндекса отмечается, что потребительские расходы населения, скорректированные на сезонность, начали снижаться. Их пик пришелся на третий квартал 2023 года, а в четвертом квартале наблюдается их снижение приблизительно на 1% в месяц. Данное снижение также сопровождается и давно ожидаемой стабилизацией кредитования населения, в первую очередь необеспеченного кредитования. Авторы прогноза ожидают стабилизацию кредитования в 1 квартале 2024 года в ипотеке (на фоне сворачивания льготных программ) и в автокредитовании (на фоне снижения спроса на новые автомобили). Стабилизация послужит дополнительным сигналом для регулятора для снижения ключевой ставки летом, полагают в НРА. Также отмечается, что макропруденциальные меры действительно "сработали" — в четвертом квартале 2023 года банки существенно ужесточили условия кредитования по потребительским заимствованиям.

ОЖИДАНИЯ ПО ЗАМЕДЛЕНИЮ ИНФЛЯЦИИ

Согласно прогнозу, замедление инфляции в январе 2024 года пока крайне неустойчиво, а проинфляционные факторы продолжают перевешивать. В январе 2024 года, по мнению экспертов НРА, рост потребительских цен ощутимо замедлился, но это связано не с "фронтальным" снижением инфляции, а отдельным снижением цен на "волатильные" компоненты корзины. Например, фиксировались снижение цен на авиабилеты, а также по отдельным видам продовольствия (в частности, курица). В НРА полагают, что, скорее всего, инфляция в январе составит около 0,68%, что означает что инфляция в годовом выражении (с учетом сезонности) может "выйти" на уровень 4,5% и чуть выше целевого значения и это хороший знак для начала года, но необходимо время, чтобы убедиться в устойчивости тренда.

Еще одним аргументом для Банка России для сохранения жесткости до достижения уверенных дезинфляционных трендов эксперты НРА называют умеренное влияние прошедшего ужесточения ДКП на инвестиционную политику российского бизнеса. Со ссылкой на результаты мониторинга предприятий ЦБ РФ отмечается, что инвестиционная активность компаний в 4 квартале 2023 года продолжала нарастать, причем темп ее расширения повысился по сравнению с третьим кварталом 2023 года. В качестве положительного сигнала отмечается тот факт, что число заявок от предпринимателей малого и среднего бизнеса (МСП) на реструктуризацию стало гораздо меньше, что может говорить об адаптации МСП к новым кредитно-денежным условиям. Согласно прогнозу, темпы прироста корпоративного кредитования в 4 квартале продолжали сохранять уверенную положительную динамику и составляли около 2%. Отмечается, что объем кредитования за весь 2023 год вырос на 20,4%, то есть существенно выше, чем в досанкционный 2021 год (12,2%), но при этом есть два риска. Первый заключается в том, что у бизнеса могут возникнуть сложности в обслуживании этого долга в среднесрочной перспективе. Второй — что темпы корпоративного кредитования могут существенно замедлиться, если "жесткость" продлиться слишком долго. Уже в январе 2024 года прирост корпоративных портфелей составил всего 1,6%, что ниже декабря 2023 (2,1%), отмечают эксперты и указывают, что опросы Банка России свидетельствуют о возможном охлаждении инвестиционной активности.

По данным НРА, внешние условия остаются неблагоприятными. Согласно прогнозу, основной проблемой является даже не ужесточение санкций против России, а распространение вторичных санкций, что негативно повлияет на цепочки поставок, и, скорее всего, приведет к ускорению инфляции из-за переноса увеличивающихся коммерческих и логистических расходов в цены.

Инфляционные ожидания населения и бизнеса вновь растут и остаются незаякоренными, считают эксперты НРА и указывают, что по данным Банка России за январь 2024 года картина остается смешанной. С одной стороны, фиксируется некоторое снижение инфляционных ожиданий населения на следующие 12 месяцев до 12,7% (декабрь 2023 года — 14,2%). С другой стороны, наблюдаются продолжающиеся высокие инфляционные ожидания предприятий: 24,2% компаний в целом (рост с 23% в декабре 2023) и 41,4% в розничной торговле (40,9% в декабре 2023 года). По мнению НРА, компании продолжают закладывать в свои ожидания ослабление рубля, рост логистических расходов и затрат на внешнеэкономическую деятельность и перегрев на рынке труда. Также, согласно прогнозу, налицо разрыв между экономической риторикой регулятора с одной стороны и населением и бизнесом с другой. Со ссылкой на академическую литературу эксперты отмечают, что пережитый опыт высокой инфляции способен влиять на инфляционные ожидания, а также сформировать "инфляционную травму" — повышенные инфляционные ожидания на годы вперед. Единственным рецептом преодоления его в НРА называют повышение финансовой грамотности населения и бизнеса, а также расширение коммуникации между Банком России и всеми заинтересованными сторонами. Такая коммуникация, по мнению авторов прогноза, должна предоставлять заинтересованным сторонам исторические данные об успешных эпизодах борьбы с инфляцией и фокусировать их внимание на последующем снижении инфляции.

ПРИЧИНЫ РЕКОРДНОГО РОСТА ВКЛАДОВ В 2023 ГОДУ

Высокие ставки по депозитам способствовали повышению сберегательных настроений населения, что оптимизирует потребительский спрос, считают в НРА. Отмечается, что 2023 году средства населения в банках выросли на рекордные 23% и достигли около 8,5 триллиона рублей. При этом продолжалась "девалютизация": средства на депозитах в валюте, достигавшие в 2021 году 95 миллиардов долларов, сократились более, чем на 40 миллиардов долларов. Однако спрос на долгосрочные вклады остается низким (доля вкладов более 1 года не превышает 12% общего объема вкладов), что тоже говорит о незаякоренности ожиданий, отмечают эксперты НРА. Согласно прогнозу, для создания стимулов к долгосрочным сбережениям необходимо не только "лечить травму", но и отменить подоходный налог на вклады более года.

Отмечается, что тон регулятора может смягчиться, а "инфляционная травма" подвержена лечению. В НРА полагают, что регулятор может дать понять о завершении цикла ужесточения денежно-кредитной политики, а более точно сказать о дальнейшем тренде ключевой ставки можно будет только после "сигналов" ЦБ РФ, которые прозвучат в пресс-релизах 15 декабря 2024 года. И здесь основной новацией, согласно прогнозу, является раскрытие на шестой день после решения по ставке резюме ее обсуждения.

По мнению экспертов НРА, данная новация повысит открытость регулятора, улучшит коммуникацию со всеми релевантными заинтересованными сторонами и будет способствовать увеличению точности прогнозов аналитиков. Отмечается, что этим шагом Банк России еще раз показывает свою ориентацию на устойчивое развитие.

Согласно прогнозу, в ближайшие 1,5-2 месяца рыночные ставки по ипотеке без учета льготных программ будет составлять 15%-17%, что будет сдерживать рост цен на недвижимость на вторичном рынке. Отмечается, что льготные программы также будут "сворачиваться" и этот факт негативен для первичного рынка. В сегменте автокредитования средние ставки будут находиться около 20% по новым автомобилям и доходить до 35% по подержанным, следует из прогноза. В НРА полагают, что рыночная ставка по необеспеченным потребительским кредитам составит в диапазоне 21%-27% для работников по найму. В сегменте кредитования (без учета мер поддержки) нефинансовых организаций НРА ожидает средний уровень ставок 16%-18%, а максимальные процентные ставки по вкладам населения до 90 дней несколько снизятся и будут находиться в диапазоне 13%-15%.