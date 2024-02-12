2024-02-12T09:48:16+03:00
2024-02-12T09:48:16+03:00
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Приложение "Тинькофф инвестиции" снова доступно в App Store
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Мобильное приложение "Тинькофф инвестиции" снова доступно в App Store — магазине приложений для мобильных устройств на базе операционных систем iOS и iPadOS, следует из сообщения... ПРАЙМ, 12.02.2024
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Мобильное приложение "Тинькофф инвестиции" снова доступно в App Store — магазине приложений для мобильных устройств на базе операционных систем iOS и iPadOS, следует из сообщения банка "Тинькофф".
"Приложение Тинькофф Инвестиций снова доступно в App Store. С ним вы сможете пользоваться сервисом Тинькофф Инвестиций в удобном режиме: под рукой всегда будет ваш портфель, каталог ценных бумаг, социальная сеть "Пульс" и круглосуточная поддержка", — говорится в сообщении.
Отмечается, что, скорее всего, приложение недолго будет в открытом доступе.
В марте из App Store были удалены мобильные приложения банка, среди которых также были "Тинькофф инвестиции" и "Тинькофф Мобайл". В октябре банк дал понять, что его мобильное приложение стало доступно для скачивания в App Store, но под другим названием — Doc Storage, которое, впрочем, стало недоступно меньше чем через сутки после его появления.
В конце февраля прошлого года "Тинькофф" попал в пакет санкций Евросоюза. А в июле санкции против кредитной организации ввели США и Канада.