МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Согласно последним данным, международные финансисты и банкиры организовали тайный клуб для встреч. О встрече, проходившей в конце октября 2024 года в цюрихском отеле Dolder Grand, передает издание Financial Times. Банкиры оценили преимущества инвестиций в российское вино

Сообщается, что подобные встречи были основаны еще в 1950 году Международным институтом банковских исследований (Institut International d'Etudes Bancaires, IIEB). Тогда его создателями выступили главы Crédit Industriel et Commercial, Union Bank of Switzerland, Société Générale de Belgique и Amsterdamsche Bank. Приобрести членство за деньги в этой организации невозможно, кроме того, мероприятие никогда не освещается в СМИ.

По данным издания, одной из тем последней встречи стал крах одного из старейших швейцарских банков Credit Suisse и его слияние с UBS. Во встрече принимали участие министр финансов Швейцарии Карин Келлер-Суттер, а также управляющий ЦБ страны Томас Йордан.

В издании заключили, что это самый секретный клуб европейских финансистов, где руководители банков встречаются с лидерами разных стран — президентами, премьер-министрами, королями, а также председателями Центробанков.