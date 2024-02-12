2024-02-12T11:48:42+03:00
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Стало известно о секретном закрытом клубе европейских банкиров
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Согласно последним данным, международные финансисты и банкиры организовали тайный клуб для встреч. О встрече, проходившей в конце октября 2024 года в цюрихском отеле Dolder Grand,... ПРАЙМ, 12.02.2024
банки, финансы, экономика, новости, швейцария, финансы, клуб, банкиры
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Согласно последним данным, международные финансисты и банкиры организовали тайный клуб для встреч. О встрече, проходившей в конце октября 2024 года в цюрихском отеле Dolder Grand, передает издание Financial Times.
Сообщается, что подобные встречи были основаны еще в 1950 году Международным институтом банковских исследований (Institut International d'Etudes Bancaires, IIEB). Тогда его создателями выступили главы Crédit Industriel et Commercial, Union Bank of Switzerland, Société Générale de Belgique и Amsterdamsche Bank. Приобрести членство за деньги в этой организации невозможно, кроме того, мероприятие никогда не освещается в СМИ.
По данным издания, одной из тем последней встречи стал крах одного из старейших швейцарских банков Credit Suisse и его слияние с UBS. Во встрече принимали участие министр финансов Швейцарии Карин Келлер-Суттер, а также управляющий ЦБ страны Томас Йордан.
В издании заключили, что это самый секретный клуб европейских финансистов, где руководители банков встречаются с лидерами разных стран — президентами, премьер-министрами, королями, а также председателями Центробанков.