МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Житель Свердловской области приобрел самый крупный бриллиант в Сбербанке, сообщает издание URA.RU. В Женеве продали самый крупный в истории аукционов голубой бриллиант

"В Свердловской области в декабре Сбер продал самый крупный бриллиант за 2023 год — драгоценный камень массой 12,22 карата", — сообщили изданию в пресс-службе банка. Отмечается, что подробности сделки не раскрываются.

В издании отметили, что бриллианты в Сбербанке можно было приобрести с июня 2023 года. По мнению экспертов, бриллианты можно считать популярным активом для долгосрочных инвестиций после отмены налога на продажу банками. Цены на крупные камни меньше подвержены краткосрочным рыночным колебаниям и сохраняют устойчивую тенденцию к росту в долгосрочной перспективе благодаря их ограниченному предложению на рынке.

Ранее в октябре 2023 года Сбербанк начал продажу бриллиантов в офисах, возможностью могут воспользоваться клиенты премиального обслуживания, отмечалось в сообщении кредитной организации. Банк отмечал, что бриллианты также могут быть хорошим вложением средств, подобно золоту, хотя ценообразование на инвестиционные камни более сложное.

В бриллиантах важны вес, форма, цвет и качество. Каждый камень уникален. Если бриллиант не будет храниться у производителя, то при обратной продаже его необходимо будет повторно исследовать, заключили в кредитной организации.