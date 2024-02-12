МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Лидирующие российские банки за 2023 год выплатили клиентам кешбэк на сумму 200 миллиардов рублей, пишет газета "Ведомости". Раскрыто, о чем банки должны предупреждать вкладчиков с февраля

Представители Сбербанка, ВТБ, Совкомбанка и Тинькофф банка указали, что данные выплаты сильно увеличились по сравнению с 2022 годом.

В 2022 году эти же банки выдали клиентам более 150 миллиардов рублей кешбэка.

Первое место по начислению кешбэка занял "Тинькофф". В 2023 году кредитная организация вернула 83 миллиарда рублей кешбэка, что больше на 28 процентов.

После "Тинькоффа" идет Сбербанк, чьи клиенты получили 140 миллиардов бонусов по программе "СберСпасибо". При этом количество участников программы "СберСпасибо" увеличилось до десяти миллионов.

На третьем месте находится ВТБ. Клиенты этой организации потратили 24,3 миллиардов начислений, что на шесть процентов превышает уровень 2022 года.

Список завершает Совкомбанк, который начислил более 3,5 миллиарда рублей, что больше на десять процентов.

В 2022 году клиенты кредитных организаций использовали программу лояльности, чтобы совершать покупки, связанные со строительством и развлечениями. В 2023 году на их место пришли супермаркеты, кафе и рестораны.