МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Банк России обсуждает с рынком две модели регулирования рассрочки, из которых одна по сути не отличается от регулирования потребительского кредитования, а для бесплатной рассрочки рассматриваются дополнительные ограничения, сообщили РИА Новости в пресс-службе регулятора. "Инфляционная травма" препятствует быстрому снижению ставки ЦБ

Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину и ЦБ РФ до 1 июня определить механизм защиты прав граждан при оплате ими товаров, работ и услуг с беспроцентной рассрочкой, по аналогии с потребительским кредитом.

"Банк России готовит предложения по регулированию сервиса рассрочки, исходя из соответствующего поручения президента Российской Федерации. Мы рассматриваем две модели. Платная рассрочка… по сути является потребкредитом, и регулирование здесь не должно отличаться от регулирования в потребительском кредитовании, иначе возникает арбитраж", — рассказали в пресс-службе. Предоставлять такую рассрочку должны профессиональные кредиторы, добавили там.

"Вторая модель – бесплатная рассрочка. Здесь мы обсуждаем возможность предоставления такой услуги специализированными операторами рассрочки", — добавили в ЦБ. В таком случае для них будут установлены требования, обеспечивающие защиту прав потребителей. И рассматривается создание специального реестра таких операторов, пояснил регулятор.

Здесь одна из целей ЦБ РФ, как подчеркнули в пресс-службе, это ограничение роста долговой нагрузки заемщиков. "Поэтому мы не исключаем возможность введения определенных ограничений на сделки с операторами сервисов рассрочки. Также может быть введено требование учитывать в кредитных историях обязательства, возникающие при использовании сервисов рассрочки, превышающих определенный лимит", — сказали в Банке России.

При этом, что касается вопроса обмена данными между операторами сервисов рассрочки, то ЦБ не планирует создание системы, параллельной бюро кредитных историй. "На текущий момент детали предложений обсуждаются с рынком", — заключили в пресс-службе.