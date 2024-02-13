МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Объем застрахованных банковских вкладов россиян в 2023 году вырос на 21 процент и достиг 60 трлн рублей, что является самым высоким показателем за последние 13 лет, сообщает "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ). Названы выгодные вклады, которые надо обходить стороной

По данным агентства, средний размер вкладов граждан России вырос на 50 тысяч рублей, составив 324 тысячи. Кроме того, действующие лимиты страхового возмещения в 1,4 миллиона рублей и 10 миллионов рублей обеспечивают защиту 98 процентов вкладчиков.

В январе 2024 года спрос на банковские вклады россиян резко вырос, несмотря на сезонный фактор, показывая, что граждане предпочитают хранить деньги в банках, несмотря на обычное изъятие средств в начале года.