2024-02-13T13:13:00+03:00
2024-02-13T13:28:08+03:00
2024-02-13T13:13:00+03:00
2024
https://1prime.ru/banks/20240213/843055332.html
В России рекордно вырос объем застрахованных банковских вкладов
Банки
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Объем застрахованных банковских вкладов россиян в 2023 году вырос на 21 процент и достиг 60 трлн рублей, что является самым высоким показателем за последние 13 лет, сообщает... ПРАЙМ, 13.02.2024
банки, финансы, новости, россия, банки, вклады
https://cdnn.1prime.ru/images/83242/58/832425830.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83242/58/832425830.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83242/58/832425827.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83242/58/832425827.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83242/58/832425824.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83242/58/832425824.jpg
https://1prime.ru/exclusive/20240113/842785349.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Объем застрахованных банковских вкладов россиян в 2023 году вырос на 21 процент и достиг 60 трлн рублей, что является самым высоким показателем за последние 13 лет, сообщает "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ).
По данным агентства, средний размер вкладов граждан России вырос на 50 тысяч рублей, составив 324 тысячи. Кроме того, действующие лимиты страхового возмещения в 1,4 миллиона рублей и 10 миллионов рублей обеспечивают защиту 98 процентов вкладчиков.
В январе 2024 года спрос на банковские вклады россиян резко вырос, несмотря на сезонный фактор, показывая, что граждане предпочитают хранить деньги в банках, несмотря на обычное изъятие средств в начале года.