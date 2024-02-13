МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Российский банковский сектор по итогам 2023 года смог существенно нарастить капитал. Согласно данным Банка России, суммарный объем капитала банковского сектора за год вырос на 18,3% или на 2,2 триллиона рублей и на 1 января 2024 года составил 14,3 триллиона рублей. При этом темпы прироста капитала в 2023 году оказались лучшими с 2012 года (чуть больше +19%). Также для сравнения, суммарно за три предыдущих года, с начала 2020 года по конец 2022 года, прирост капитала составил лишь 26%, что лишь немного больше результата только за один 2023 год.

Прирост капитала в прошедшем году наблюдался во всех месяцах за исключением мая и января. При этом снижение капитала в мае было следствием выплаты дивидендов Сбербанком, а без учета этого фактора капитал бы вырос. Наибольшим месячным приростом собственных средств в 2023 году характеризовался март, когда капитал вырос на 474 миллиарда рублей.

Результат последнего квартала 2023 года также оказался в целом хорошим. Суммарный объем собственного капитала российского банковского сектора за октябрь-декабрь 2023 года вырос на 5,3% что немного меньше чем за июль-сентябрь, когда капитал увеличился на 5,7%.

Для исследования ситуации в разрезе отдельных кредитных организаций эксперты РИА Рейтинг подготовили рейтинг банков по объему собственного капитала на 1 января 2024 года, в котором представлены данные по 358 банкам и небанковским кредитным организациям России, по которым опубликована отчетность согласно формам № 123 и 135 на сайте Центробанка РФ, и которые имели действующую лицензию на 13 февраля 2024 года.

Крупнейшим российским банком по объему собственного капитала является Сбербанк. Объем капитала у этого банка на 1 января 2024 года составил 6,3 триллиона рублей, что соответствует 39% суммарного капитала банков из рейтинга. Второе и третье место по объему собственного капитала занимают Банк ВТБ и Банк ГПБ (Газпромбанк). При этом капитал Банк ВТБ в текущем рейтинге составляет 1,8 триллиона рублей, а Газпромбанка — 1,2 триллиона рублей. Четвертое, пятое и шестое места заняли АЛЬФА-БАНК, Россельхозбанк и Промсвязьбанк, а капитал у этих банков в рейтинге на 1 января 2024 года превысил 500 миллиардов рублей. Также в ТОП-10 по размеру собственного капитала вошли: Райффайзенбанк, МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК и Банк "ФК Открытие". В целом же на ТОП-10 банков в текущем рейтинге приходится почти 12 триллионов рублей капитала или 80% от общего капитала российских банков.

Согласно исследованию РИА Рейтинг в четвертом квартале 2023 года приростом капитала характеризовались 262 кредитные организации или у 73% банков из рейтинга. Наибольшим приростом собственного капитала в абсолютном выражении в октябре-декабре 2023 года характеризовался Сбербанк. Его собственный капитал за квартал вырос на 548 миллиардов рублей или на 9,6%. Вторым по абсолютному приросту стал Газпромбанк, капитал которого за последний квартал года вырос на 187 миллиардов рублей. Замыкает первую тройку банков по приросту капитала в абсолютных величинах Банк ВТБ, у которого в четвертом квартале капитал вырос на 119 миллиардов рублей. В целом приростом капитала более чем на 10 миллиардов рублей в четвертом квартале характеризовались десять кредитных организаций.

В числе ТОП-20 крупнейших по размеру капитала кредитных организаций лидером по относительному приросту стал Газпромбанк, у которого собственный капитал в четвертом квартале вырос на 18% (третьем месте в рейтинге). Второй по темпам прироста капитала стала небанковская кредитная организация НКЦ, у которой прирост капитала за квартал составил +13,7%, в рейтинге на 1 января она занимает 19-е место по размеру собственных средств. Третьим по темпам прироста капитала в последнем квартале 2023 года стал Сбербанк, с приростом капитала в +9,6%.

Рейтинг банков по объему собственного капитала на 1 января 2024 года в PDF-формате >>